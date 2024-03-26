Теракт у "Крокусі" та обстріли Харкова з Одесою пов'язані: названо стратегічний задум Путіна

Теракт у "Крокус Сіті Холлі ", який, ймовірно, міг бути здійснений за допомогою російських спецслужб, і масовані удари по Харкову та Одесі можуть бути ланками одного ланцюга. Цей сценарій був наперед напрацьований.

Про це в інтерв’ю NV заявив президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар. На його думку, теракт у "Крокусі" могли організувати російські спецсулжби з двома цілями — забезпечити український слід і зблизитися із Заходом на ниві протистояння тероризму. Ці цілі працювали ще й у зв’язці з тим, що на Заході послаблюється допомога Україні.

"Але в Кремлі бачать, що щось пішло не так. А все пішло не так, і з українським слідом все не так. Проте, я думаю, що вони продовжуватимуть діяти в цих двох напрямках попри все", – вважає Гончар.

У зв’язку із цим, зазначає експерт, для України є один важливий наслідок.

"Він полягає в тому, що цей сценарій був заздалегідь напрацьований. І вони бачачи в Кремлі, що військова та фінансова підтримка України гальмує, зокрема, через там внутрішньополітичні проблеми у Сполучених Штатах, вирішили, що для них найважливіше, щоб ця пауза простяглася якомога довше, а тому треба відвернути увагу від України, треба переключити цю увагу на інші резонансніші речі.

А тим часом, після проведення відповідної акції під час "Ч", активізувати військові зусилля проти України. І ми бачимо, що це відбувається не лише на лінії фронту, але насамперед за рахунок завдання додаткових масованих комбінованих ракетно-дронових ударів по промисловій та енергетичній інфраструктурі України. І в принципі, якщо ми зараз поглянемо на два регіони та два наші великі міста — Харків та Одесу, то ми побачимо їхній стратегічний задум…

У 2014-му їм захопити ці міста не вдалося, у 2022-му теж не вдалося. Ну ось вони і вирішили спочатку забезпечити енергетичну ізоляцію цих міст. Ми бачимо що сталося у Харкові та в Одесі. Тим самим, вони окреслюючть свої стратегічні цілі — захоплення цих важливих міст.

Я думаю, наше командування бачить їх задум і тому не випадково уражаються російські великі десантні кораблі. Але росіяни вперто продовжуватимуть діяти на цих двох напрямках", — пояснив свою точку зору Михайло Гончар.

Важливо нагадати, що 26 березня в російському опозиційному ЗМІ вийшла стаття, в якій джерела наближені до Путіна, коментуючи його плани на новий президентський термін, практично всі сходяться на тому, що зараз ціль диктатора — Харків.

Також раніше ми повідомляли про те, що у ЗСУ впевнені, що РФ не має шансів для реалізації планів із захоплення Харкова.