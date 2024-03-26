Теракт в "Крокусе" и обстрелы Харькова с Одессой связаны: назван стратегический замысел Путина

Теракт в "Крокус Сити Холле", который, вероятно, мог быть осуществлен с помощью российских спесцлулужб, и массированные удары по Харькову и Одессе могут быть звеньями одной цепи. Этот сценарий был заранее наработан.

Об этом в интервью NV заявил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар. По его мнению, теракт в "Крокусе" могли организовать российские спецсулжбы с двумя целями — обеспечить украинский след и сблизиться с Западом на ниве противостояния терроризму. Эти цели работали еще и в связке с тем, что на Западе ослабляется помощь Украине.

"Но в Кремле видят, что что-то пошло не так. А все пошло не так, и с украинским следом все не так. Тем не менее, я думаю, что они будут продолжать действовать в этих двух направлениях несмотря ни на что", — считает Гончар.

В связи с этим, отмечает эксперт, для Украины есть одно важное последствие.

"Оно заключается в том что этот сценарий был заранее наработан. И они видя в Кремле, что военная и финансовая поддержка Украины тормозит, частности, из-за там внутриполитических проблем в Соединенных Штатах, решили, что для них самое важное, чтобы эта пауза протянулась как можно дольше. А поэтому нужно отвлечь внимание от Украины. Нужно переключить это внимание на другие более резонансные вещи.

А между тем, после проведения соответствующей акции во время "Ч", активизировать военные усилия против Украины. И мы видим, что это происходит не только на линии фронта, но прежде всего за счет нанесения дополнительных массированных комбинированных ракетно-дроновых ударов по промышленной и энергетической инфраструктуре Украины. И в принципе, если мы сейчас взглянем на два региона и два наших больших города — Харьков и Одессу, то мы увидим их стратегический замысел…

В 2014-ом им захватить эти города не удалось, в 2022-ом тоже не удалось. Ну вот они и решили так сказать сначала обеспечить энергетическую изоляцию этих городов. Мы видим что произошло в Харькове и в Одессе. Тем самым они очерчивают свои стратегические цели — захват этих важных городов.

Я думаю, наше командование видит их замысел и поэтому не случайно поражаются российские большие десантные корабли. Но россияне будут уперто продолжать действовать на этих двух направлениях", — объяснил свою точку зрения Михаил Гончар.

Важно напомнить, что 26 марта в российском оппозиционном СМИ вышла статья, в которой источники приближенные к Путину, комментируя его планы на новый президентский срок, практически все сходятся к тому, что сейчас цель диктатора — Харьков.

Также ранее мы сообщали о том, что в ВСУ уверены, что у РФ нет шансов для реализации планов по захвату Харькова.