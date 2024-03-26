З Харківської області будуть примусово евакуювати дітей: влада назвала напрямок

Армія РФ не припиняє обстріл прикордонних районів Харківської області

Після атак на Харків та Харківську область ще у кількох населених пунктах цього регіону готуються оголосити евакуацію. Зокрема, примусово можуть вивозити сім’ї з дітьми, щоб не наражати їх на життя небезпеки.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, Росія посилила обстріл області за останні шість місяців.

"Сьогодні вночі була атака "Шахедами" на Харків та ще 15 населених пунктів області. Близько восьми дронів збито завдяки ППО, пошкоджено нежитлову будівлю. В основному під атакою прикордонні населені пункти, по яким ворог б’є керованими авіабомбами, артилерією, мінометами... Ми радимо евакуюватися з прикордонних сіл та міст", — сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, практично завершено примусову евакуацію дітей із двох громад на Куп’янському напрямку. Вдалося вивезти 160 дітей із сім’ями, всього оголошено обов’язкову евакуацію з 57 населених пунктів у цьому районі. Також вивезти у безпечне місце планують мешканців й інших районів Харківської області.

"Зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області – це Богодухівський, Харківський район для того, щоб там оголосити обов’язкову евакуацію. Можливо, примусово саме дітей із тих населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами", — розповів Синєгубов.

Також адміністрація продовжує аналізувати Вовчанський і Куп’янський напрям "для того, щоб розширювати ці процеси".

Харківський район

Богодухівський район

Нагадаємо, що масову евакуацію оголосили на Сумщині, де за добу звучить близько 40 тривог. Ворожа армія атакує цей регіон, використовуючи ракети, авіабомби, артилерійські снаряди та міни.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Путін хоче піти на Харків удруге. Принаймні про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на джерела у Кремлі та інших відомствах.