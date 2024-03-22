Росія готує новий наступ на Сумщину? В РНБО прокоментували тривожну заяву експерта

У ЦПД вважають, що поширення неперевіреної інформації допомагає росіянам

Інформація про готовність росіян наступати на Сумську область з півночі, яку озвучують деякі експерти в ефірах окремих українських телеканалів, не відповідає дійсності. У РФ наразі немає ресурсів для наступальних дій на цьому напрямку.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Там зазначили, що подібна інформація експертів, що не мають доступу до жодної розвідувальної інформації, повністю співпадає з російськими наративами "пропаганди страху", які вони поширюють в наш інформаційний простір на фоні посилення обстрілів Сумської області.

"Така неперевірена інформація в ефірах наших телеканалів лише допомагає росіянам поширювати паніку. Довіряйте офіційним джерелам", — підкреслили у ЦПД.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що є всі ознаки, що росіяни готуються атакувати Сумщину з півночі. За його словами, у цьому регіоні фіксується активізація діяльності ворожих диверсійних груп.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк повідомив про створення російською армією угруповання з понад 100 тисяч солдатів, яке може використатись не тільки для наступальних дій. Адже за рахунок цього резерву Міноборони РФ може проводити поповнення власних підрозділів, які втратили боєздатність.