Готують 100 тис. солдат: у ЗСУ зробили тривожний прогноз щодо наступу РФ та назвали строки

До початку літа росіяни вже накопичать певні сили на фронті

Російська армія створює угруповання з понад 100 тисяч солдатів, які може використати не тільки для наступальних дій. Адже за рахунок цього резерву Міноборони РФ може проводити поповнення власних підрозділів, які втратили боєздатність.

Про це в ефірі телемарафону заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк. Він наголосив, що буде зроблено максимум, щоб росіяни почали використовувати цей ресурс до початку наступальних дій.

"Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомо тільки ті дані, що вони створюють угруповування. Це понад 100 тисяч. Але не обов'язково, що це буде наступ. Можливо, вони будуть ними поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але існує така вірогідність, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків", — зауважив Павлюк.

За словами генерала, українські сили мають план, як зірвати задуману наступальну компанію росіян.

"Ми зробимо все можливе, щоб завдати ворогу такі втрати, що всі ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій", — додав командувач.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти застосовують "багатолінійну" тактику на фронті. Вони продовжують штурмові дії, причому постійно удосконалюючи тактику ведення боїв.