"Це м’ясна тактика, але...": як окупанти досягають успіху в боях

Останнім часом ворогові вдається покращувати своє тактичне становище

Російські окупанти застосовують "багатолінійну" тактику на фронті. Вони продовжують штурмові дії, причому постійно удосконалюючи тактику ведення боїв.

Про це повідомляють у Telegram-каналі DeepState. Там пояснили, що спочатку загарбник "давить" логістику — шляхи підходу, будь-який рух техніки для підвезення БК і так далі, потім використовується артилерія та FPV-дрони.

"Противник відправляє спочатку першу хвилю піхоти силами від відділення до взводу. Дивитись наші вогневі точки і позиції, що пригнічують його наступ. Потім вирушає друга хвиля такими ж силами і вже починають придушувати наші вогневі. При цьому для противника участь у першій чи другій хвилі – це 95% загибель. Для придушення використовується і арта, і FPV-дрони, і найгірше – КАБи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після другої хвилі йдуть професійні штурмові підрозділи ворога. Однак якщо за перші дві не були пригнічені "вогневі", а резерви ще є, то окупанти можуть робити це щоразу.

"Звичайно, це досить м’ясна тактика і можна сказати, що ворог кре*ин, але він цим досягає успіху і головне — може собі дозволити так нехтувати людським ресурсом", — зазначає DeepState.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, коли ЗСУ зможуть перейти до наступу.