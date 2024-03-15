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"Це м’ясна тактика, але...": як окупанти досягають успіху в боях

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Яку тактику на фронті застосовують російські окупанти Новина оновлена 15 березня 2024, 17:14
Яку тактику на фронті застосовують російські окупанти. Фото Міноборони РФ

Останнім часом ворогові вдається покращувати своє тактичне становище

Російські окупанти застосовують "багатолінійну" тактику на фронті. Вони продовжують штурмові дії, причому постійно удосконалюючи тактику ведення боїв.

Про це повідомляють у Telegram-каналі DeepState. Там пояснили, що спочатку загарбник "давить" логістику — шляхи підходу, будь-який рух техніки для підвезення БК і так далі, потім використовується артилерія та FPV-дрони.

"Противник відправляє спочатку першу хвилю піхоти силами від відділення до взводу. Дивитись наші вогневі точки і позиції, що пригнічують його наступ. Потім вирушає друга хвиля такими ж силами і вже починають придушувати наші вогневі. При цьому для противника участь у першій чи другій хвилі – це 95% загибель. Для придушення використовується і арта, і FPV-дрони, і найгірше – КАБи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після другої хвилі йдуть професійні штурмові підрозділи ворога. Однак якщо за перші дві не були пригнічені "вогневі", а резерви ще є, то окупанти можуть робити це щоразу.

"Звичайно, це досить м’ясна тактика і можна сказати, що ворог кре*ин, але він цим досягає успіху і головне — може собі дозволити так нехтувати людським ресурсом", — зазначає DeepState.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, коли ЗСУ зможуть перейти до наступу.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Тактика #Окупанти