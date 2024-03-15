"Это мясная тактика, но...": как оккупанты добиваются успеха в боях

В последнее время врагу удается улучшать свое тактическое положение

Российские оккупанты применяют"многолинейную" тактику на фронте. Они продолжают штурмовые действия, при этом постоянно усовершенствуя тактику ведения боев.

Об этом сообщают в Telegram-канале DeepState. Там объяснили, что сначала захватчик "давит" логистику — пути подхода, любое движение техники для подвоза БК и так далее, затем используется артиллерия и FPV-дроны.

"Противник отправляет сначала первую волну пехоты силами от отделения к взводу. Смотреть наши огневые точки и позиции, подавляющие его наступление. Затем отправляется вторая волна такими же силами и уже начинают подавлять наши огневые. При этом для противника участие в первой или второй волне – это 95% гибель. Для подавления используется и арта, и FPV-дроны, и хуже всего – КАБы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после второй волны идут профессиональные штурмовые подразделения врага. Однако если за первые две не были подавлены "огневые", а резервы еще есть, то оккупанты могут делать это раз за разом.

"Конечно, это довольно мясная тактика и можно сказать, что враг кре*ин, но он этим добивается успеха и главное — может себе позволить так пренебрегать человеческим ресурсом", — отмечает DeepState.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, когда ВСУ смогут перейти к наступлению.