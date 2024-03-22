Готовят 100 тыс. солдат: в ВСУ сделали тревожный прогноз насчет наступления РФ и назвали сроки

К началу лету определенные силы уже будут накоплены

Российская армия создает группировки из более чем 100 тысяч солдат, которые может использовать не только для наступательных действий. Ведь за счет этого резерва Минобороны РФ может производить пополнение собственных подразделений, утративших боеспособность.

Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Он подчеркнул, что будет сделан максимум, чтобы россияне начали использовать этот ресурс до начала наступательных действий.

"Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известно только те данные, что они создают группировку. Это более 100 тысяч. Но не обязательно, что это будет наступление. Возможно, они будут ими пополнять свои теряющие боеспособность подразделения. Но существует такова вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций в одном из направлений", — отметил Павлюк.

По словам генерала, у украинских сил планируется, как сорвать задуманную наступательную компанию россиян.

"Мы сделаем все возможное, чтобы нанести врагу такие потери, что все формируемые ими ресурсы были вовлечены до сих пор в бой", — добавил командующий.

Ранее "Телеграф" писал, что российские кафиры применяют "многолинейную" тактику на фронте. Они продолжают штурмовые действия, причем постоянно совершенствуя тактику ведения боев.