Россия готовит новое наступление на Сумщину? В СНБО прокомментировали тревожное заявление эксперта

В ЦПД считают, что распространение непроверенной информации помогает россиянам

Информация о готовности россиян наступать на Сумскую область с севера, которую озвучивают некоторые эксперты в эфирах отдельных украинских телеканалов, не соответствует действительности. У РФ пока нет ресурсов для наступательных действий на этом направлении.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Там отметили, что подобная информация экспертов, не имеющих доступа к разведывательной информации, полностью совпадает с российскими нарративами "пропаганды страха", которые они распространяют в наше информационное пространство на фоне усиления обстрелов Сумской области.

"Такая непроверенная информация в эфирах наших телеканалов только помогает россиянам распространять панику. Доверяйте официальным источникам", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что есть все признаки, что россияне готовятся атаковать Сумщину с севера. По его словам, в этом регионе фиксируется активизация деятельности вражеских диверсионных групп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сообщил о создании российской армией группировки из более 100 тысяч солдат, которую могут использовать не только для наступательных действий. Ведь за счет этого резерва Минобороны РФ может производить пополнение собственных подразделений, утративших боеспособность.