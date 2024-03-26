"Не жалко биоматериала": пропаганда в РФ уже не скрывает геноцид, называют свои цели в Харькове и Одессе

В российском информпространсвте начали уже открыто говорить о геноциде

На фоне последних кровожадных ракетных обстрелов Украины в российской пропагандистском пространстве начали открыто призывать к уничтожению украинцев. Это нужно скорее доносить до запада.

Об этом в интервью NV заявил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар. Во время интервью с ним ведущий рассказал, что в последнее время в российском информпространсвте начали уже открыто говорить о геноциде.

"Рассказывая о городах Донбасса, идет тезис: вспомним блокадный Ленинград там много людей погибло, но туда людей навезли и этот дух Питера, благодаря архитектуре, благодаря какой-то там крутизне, он остался. И поэтому, это существо прямо говорит, мне не жалко биологического материала, это он о людях. Ничего страшного, если эти города (речь об Одессе и Харькове — Ред.) будут полностью уничтожены. Разве что, говорят они, нужно оставить кусочек исторического центра Одессы, в Харькове оставить Госпром, какую-то Одесскую речь. Ну и в принципе новое население навезется, и оно уже будет русским, но будет еще там какой-то местячковый колорит. Вот по сути они в своем публичном пространстве идею уничтожить все живое даже не скрывают", — отмечает ведущий.

В ответ на это Гончар добавил, что россияне не только не скрывают свои цели, но, к сожалению, они уже это демонстрируют. В пример он приводит Мариуполь.

"Здесь срабатывает генетическая их психология орды. Орда идет и все уничтожает. Ну это сейчас современная разновидность орды, они настроят то, что им нужно и осуществят необходимые миграционные мероприятия для того, чтобы изменить структуру общества на этих оккупированных территориях. Собственно это механизм уничтожения Украины в Украине", — cказал эксперт и добавил, что важно это понимание доносить до наших западных партнеров, живущих в какой-то такой иллюзии о "великой русской культуре", которая как будто существует отдельно от Путина "Как будто путинский режим — это что-то временное и несуразное. На самом деле это все органично сочетаемые вещи, которые сейчас приобретают такого апофеоза"

Напомним, что, по мнению Гоначара, в настоящий момент захват Харькова и Одессы является стратегичейской целью РФ. При этом, только сегодня, 26 марта, в российском оппозиционном СМИ вышла статья, в которой источники приближенные к Путину, комментируя его планы на новый президентский срок, практически все сходятся к тому, что сейчас цель диктатора — Харьков.

Ранее мы сообщали о том, что в ВСУ уверены, что у РФ нет шансов для реализации планов по захвату Харькова.