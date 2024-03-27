Заява Макрона про введення військ в Україну розлютила США: подробиці

Відправлення французьких військ в Україну може спричинити зіткнення з Москвою.

Заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну розлютила американських чиновників. Вони на умовах анонімності заявили, що такий крок може спричинити ризик зіткнення з Москвою.

Про це пише Вloomberg. Агентство посилається на власні джерела.

Видання зазначає, що Велика Британія більше не входить до ЄС. Уряд Німеччини розколото. Тому Еммануель Макрон перетворився на де-факто номінального главу континенту у зовнішній політиці. При цьому частина союзників не вважають його найкращим захисником їхніх інтересів.

Вloomberg зазначає, що заява президента Франції викликала миттєву та публічну критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца. Як зазначив анонімний американський чиновник, змусивши Берлін публічно виключити можливість відправлення військ, Макрон зміг розвіяти двозначність щодо червоних ліній союзників, що зберігається.

Інші анонімні чиновники, які розмовляли з виданням, вважають, що заява Макрона не була дуже розумною з точки зору оперативної безпеки.

Питання військової єдності Європи стає ще важливішим зараз, коли Путін натхненний перемогою на виборах, які він організував у річницю анексії Криму.

Вloomberg наголошує, що у питанні введення французьких військ в Україну є ще політична складова. Наступні вибори для обрання 705 депутатів Європарламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року. Макрон виводить допомогу нашій країні на передній план передвиборчої кампанії та виставляє свою вкрай праву суперницю Марін Ле Пен союзницею Путіна.

За словами чиновника, знайомого з перебігом дискусій на їх останній зустрічі у Брюсселі, немає жодних сумнівів у тому, що деякі прем’єр-міністри ЄС розраховують на лідерство Макрона. Багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії.

Натомість Франція підтримала Польщу у вимаганні заборони українського зерна в ЄС.

Bloomberg зазначає, що критики французького президента кажуть, що він більше каже, ніж діє. Тут же агентство наводить як приклад чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України в країнах за межами ЄС. Минулого місяця Макрон заявив, що підтримує цю ідею. Проте Франція досі не оголосила про свій фінансовий внесок у неї.

Попри численні суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити. Він наполягає на тому, що його заяви були добре продумані. Але при цьому французький лідер наголошує, що його країна не наслідуватиме "логіку ескалації" у відносинах з Москвою.

Раніше "Телеграф" повідомив, що такий же теракт, як у московському "Крокусі", міг статися і у Франції. Макрон повідомив, що вже запропонував Росії "розширену співпрацю" з цього питання.