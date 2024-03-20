Макрон відправить в Україну не війська, а винищувачі? Експерт звернув увагу на деталь у французьких ЗМІ

Жирохов припустив, скільки часу піде на навчання пілотів

В Україну можуть відправити французькі багатоцільні винищувачі Mirage 2000, а також персонал, який буде обслуговувати літаки. Це може статись після візиту президента Франції Еммануеля Макрона в нашу країну.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV. Він прокоментував розмови про відправку іноземних військ на війну та дав прогноз щодо винищувачів.

"Я скептично відношусь до того, що на територію України буде направлений якийсь іноземний легіон. Я думаю, що мова перш за все йде про французьких техніків. Скоріш за все, з візитом Макрона ми побачимо передавання Україні літачків "Mirage 2000", які будуть обслуговувати цю техніку", — припускає він.

Жирохова запитали, якщо ці винищувачі можуть з'явитись в нашій країні, то чи буде український льотний склад тренуватись на літаках. На що експерт відповів:

"Час від часу французька жовта преса пише, що на різних аеродромах Франції бачили льотчиків слов'янської зовнішності. Найперші публікації, які я особисто бачив — це 8-10 місяців тому. Я думаю, що це достатній час, аби підготувати декілька льотчиків для медійної розкрутки. А інші французькі льотчики, які вирішили звільнитись зі Збройних сил Франції і приїхати воювати до України", — підсумував він.

Варто зазначити, що винищувачі Mirage-2000D потрібні Україні, оскільки це ідеальна платформа для ракет SCALP-EG, які зараз постачають французькі союзники. Цими літаками командування Повітряних сил не проти замінити радянські Су-24М, які зараз складають основу ракетоносної авіації.

Еммануель Макрон в інтерв'ю українським ЗМІ заявив, що обов'язково здійснить візит в Україну. Але це станеться тоді, коли будуть готові "конкретні пропозиції та конкретні рішення". Французький президент додав, що його візит означатиме "сильний посил і нові напрями у співпраці".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кулеба дав роз'яснення, щодо "військ НАТО в Україні", а Макрон зробив нову заяву.