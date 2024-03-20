Макрон отправит в Украину не войска, а истребители? Эксперт обратил внимание на деталь во французских СМИ

Жирохов предположил, сколько времени уйдет на обучение пилотов

В Украину могут отправить многоцельные французские истребители Mirage 2000, а также персонал, который будет обслуживать самолеты. Это может произойти после визита президента Франции Эммануэля Макрона в нашу страну.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV. Он прокомментировал разговоры об отправке иностранных войск на войну и дал прогноз по истребителям.

"Я скептически отношусь к тому, что на территорию Украины будет направлен какой-то иностранный легион. Я думаю, что речь прежде всего идет о французских техниках. Скорее всего, с визитом Макрона мы увидим передачу Украине самолетиков "Mirage 2000", которые будут обслуживать эту технику", — предполагает он.

Жирохова спросили, если эти истребители могут появиться в нашей стране, будет ли украинский летный состав тренироваться на них. На что эксперт ответил:

"Время от времени французская желтая пресса пишет, что на разных аэродромах Франции видели летчиков славянской внешности. Самые первые публикации, которые я лично видел — это 8-10 месяцев назад. Я думаю, что это достаточное время, чтобы подготовить несколько летчиков для медийной раскрутки. А другие французские летчики, решившие уволиться из Вооруженных сил Франции и приехать воевать в Украину", — подытожил он.

Следует отметить, что истребители Mirage-2000D нужны Украине, поскольку это идеальная платформа для ракет SCALP-EG, которые сейчас снабжают нашу страну французскими союзниками. Этими самолетами командование Воздушных сил не прочь заменить советские Су-24М, которые сейчас составляют основу ракетоносной авиации.

Эммануэль Макрон в интервью украинским СМИ заявил, что обязательно совершит визит в Украину. Но это произойдет тогда, когда будут готовы "конкретные предложения и решения". Французский президент добавил, что его визит будет означать "сильный посыл и новые направления сотрудничества".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кулеба дал разъяснение относительно "войск НАТО в Украине", а Макрон сделал новое заявление.