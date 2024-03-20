Укр

Макрон отправит в Украину не войска, а истребители? Эксперт обратил внимание на деталь во французских СМИ

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эммануэль Макрон, истребитель Mirage 2000, армия Франции Новость обновлена 20 марта 2024, 15:17
Эммануэль Макрон, истребитель Mirage 2000, армия Франции. Фото Коллаж "Телеграф"

Жирохов предположил, сколько времени уйдет на обучение пилотов

В Украину могут отправить многоцельные французские истребители Mirage 2000, а также персонал, который будет обслуживать самолеты. Это может произойти после визита президента Франции Эммануэля Макрона в нашу страну.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV. Он прокомментировал разговоры об отправке иностранных войск на войну и дал прогноз по истребителям.

"Я скептически отношусь к тому, что на территорию Украины будет направлен какой-то иностранный легион. Я думаю, что речь прежде всего идет о французских техниках. Скорее всего, с визитом Макрона мы увидим передачу Украине самолетиков "Mirage 2000", которые будут обслуживать эту технику", — предполагает он.

Жирохова спросили, если эти истребители могут появиться в нашей стране, будет ли украинский летный состав тренироваться на них. На что эксперт ответил:

"Время от времени французская желтая пресса пишет, что на разных аэродромах Франции видели летчиков славянской внешности. Самые первые публикации, которые я лично видел — это 8-10 месяцев назад. Я думаю, что это достаточное время, чтобы подготовить несколько летчиков для медийной раскрутки. А другие французские летчики, решившие уволиться из Вооруженных сил Франции и приехать воевать в Украину", — подытожил он.

Следует отметить, что истребители Mirage-2000D нужны Украине, поскольку это идеальная платформа для ракет SCALP-EG, которые сейчас снабжают нашу страну французскими союзниками. Этими самолетами командование Воздушных сил не прочь заменить советские Су-24М, которые сейчас составляют основу ракетоносной авиации.

Эммануэль Макрон в интервью украинским СМИ заявил, что обязательно совершит визит в Украину. Но это произойдет тогда, когда будут готовы "конкретные предложения и решения". Французский президент добавил, что его визит будет означать "сильный посыл и новые направления сотрудничества".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кулеба дал разъяснение относительно "войск НАТО в Украине", а Макрон сделал новое заявление.

Теги:
#Украина #Франция #Самолеты #Войска НАТО