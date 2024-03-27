Заявление Макрона об отправке войск в Украину разозлило США: подробности

Отправка французских войск в Украину может привести мир к столкновению с Москвой.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину разозлило американских чиновников. Они на условиях анонимности заявили, что такой шаг может привести к риску столкновения с Москвой.

Об этом пишет Вloomberg. Агентство ссылается на собственные источники.

Издание отмечает, что Великобритания больше не входит в ЕС. Правительство Германии расколото. Поэтому Эммануэль Макрон превратился в де-факто номинального главу континента во внешней политике. При этом часть союзников не считают его лучшим защитником их интересов.

Вloomberg отмечает, что заявление президента Франции вызвало мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца. Как отметил анонимный американский чиновник, вынудив Берлин публично исключить возможность отправки войск, Макрон смог развеять сохраняющуюся двусмысленность относительно красных линий союзников.

Другие анонимные чиновники, беседовавшие с изданием, считают, что заявление Макрона не было очень разумным с точки зрения оперативной безопасности.

Вопрос военного единства Европы становится еще более важным сейчас, когда Путин воодушевлен победой на выборах, которые он организовал в годовщину аннексии Крыма.

Вloomberg акцентирует, что в вопросе ввода французских войск в Украину есть еще политическая составляющая. Следующие выборы для избрания 705 депутатов Европарламента пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. Макрон выводит помощь нашей стране на передний план предвыборной кампании и выставляет свою крайне правую соперницу Марин Ле Пен союзницей Путина.

По словам чиновника, знакомого с ходом дискуссий на их последней встрече в Брюсселе, нет никаких сомнений в том, что некоторые премьер-министры ЕС рассчитывают на лидерство Макрона. Многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России.

В то же время Франция поддержала Польшу в требовании запрета украинского зерна в ЕС.

Bloomberg отмечает, что критики французского президента говорят, что он больше говорит, чем действует. Тут же агентство приводит в пример чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины в странах за пределами ЕС. В прошлом месяце Макрон заявил, что поддерживает эту идею. Однако Франция до сих пор не объявила о своем финансовом вкладе в нее.

Несмотря на многочисленные споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить. Он настаивает на том, что его заявления были хорошо продуманы. Но при этом французский лидер подчеркивает, что его страна не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Ранее "Телеграф" сообщил, такой же теракт, как в московском "Крокусе", мог произойти и во Франции. Макрон сообщил, что уже предложил России "расширенное сотрудничество" по этому вопросу.