Россия ударила по Харькову КАБами: что это за бомбы и почему это плохая новость

КАБ способны пробить бетонные перекрытия

Армия РФ днем 27 марта ударила по жилому району Харькова. В результате атаки повреждены многоэтажные дома, власти сообщают о погибших и раненых.

В мониторинговых каналах была информация, что враг запустил по Харьковской области управляемые авиационные бомбы (УАБ). Однако официальной точный тип вооружения устанавливается.

В Харьковской ОВА сообщают, что враг ударил по Шевченковскому району Харькова. Он находится на севере города и, как следствие, ближе всего к границе с РФ. Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что по предварительным данным, враг впервые по Харькову нанес удар именно управляемым боеприпасом большого калибра.

"Телеграф" разобрался в том, что такое КАБ и какая у нее разрушительная сила.

Управляемая авиационная бомба (УАБ) оснащена аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности. Она относится к высокоточному оружию, так как совмещает точность попадания и мощность боевой части.

Авиационные бомбы сбрасываются с самолетов — они отделяются от держателей или под действием гравитации, или принудительно. Дальность полета зависит от скорости самолета и высоты — чем выше обе переменные, тем дальше будет лететь бомба. Чтобы запустить КАБ по Украине, российским самолетам не нужно влетать в зону поражения ПВО, достаточно подлететь к линии фронта на расстоянии 40-50 км и оттуда запустить снаряд.

Российская армия использует два основных вида управляемых авиабомб:

УПАБ-500В и 1500В — они сразу создавались как управляемые;

переделанные ФАБы (фугасные авиационные бомбы), к которым прикрепляют модули коррекции и управления полетом. К ним относятся ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500. Цифра в данном случае обозначает вес в кг. Носителями КАБов являются самолеты Су-24, Су-30, Су-34, Су-35.

Известно, что Россия активно использует такие авиабомбы:

УПАБ-500В весом 500 кг;

УПАБ-1500В весом 1500 кг;

"Гром-Э2" (вариант "Гром-Э1" без двигателя и с увеличенной боевой частью);

"Дрель" (российская планирующая кассетная авиационная бомба).

КАБ-500Кр, КАБ-1500 (корректированные авиационные бомбы).

ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500.

Характеристика КАБ

Дальность полета КАБ от 10 до 140 км, а то и больше, все зависит от типа боеприпаса. Как правило, они оснащены GPS-навигацией и крыльями. Сбить саму авиабомбу практически невозможно, поэтому нужно уничтожать е носители.

КАБы предназначены для ударов по неподвижным наземным или надводным малоразмерным целям, например железобетонным укрытиям, взлетно-посадочным полосам, мостам, кораблям, объектам ВПК и так далее. Также их применяют для ударов по пехоте и технике противника.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной и легко разрушает бетонные перекрытия, в том числе и взрывной волной. Поэтому применение этих авиабомб по жилым домам может иметь крайне разрушительные последствия.

Отметим, что расстояние от Харькова до границы с Россией около 30 км, а до Белгорода — около 70 км. Шевченковский район Харькова самый северный и расположен ближе всего к границе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что замминистра Украины предупредил украинцев о мощных обстрелах. Он призвал не игнорировать воздушные тревоги в ближайшее время, и назвал причину.