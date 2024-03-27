Удар по Харькову: россияне попали в многоэтажку, есть погибший и много раненых, среди них дети - все подробности

Пострадавших более 10 человек

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщают местные власти. Мэр города Терехов, сообщил, о прилете.

При этом в местных Telegram-каналах уже публикуют фото дыма от прилета. По их предварительным данным, оккупанты атаковали корректируемой авиабомбой.

17:10 Повреждения получили два пятиэтажных дома и один четырехэтажный. Также пострадало 3 автомобиля — ГСЧС.

17:01 Местные паблики предполагают, что враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250.

"Два прилета — первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов".

17:00 По предварительным данным, сегодня враг впервые по Харькову нанес удар именно управляемым боеприпасом большого калибра — ОВА;

16:55 Количество пострадавших снова выросло. Теперь их 16 — Терехов;

16:50 Прилет был по детской площадке между двумя многоэтажками. Взрывной волной оборвало фасады и балконы как минимум у двух домов. Вблизи одного из подъездов тело погибшего человека — корреспондент "Суспильного";

16:46 Обход квартир пострадавших домов продолжается — власти;

16:45 Количество пострадавших выросло до 12 — мэр Терехов;

16:38 Количество пострадавших увеличилось до 10 и может еще увеличиться. Среди раненых 4 ребенка — ОВА;

16:31 В настоящее время известно об одном погибшем и шестерых раненых. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии;

"Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии. Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова, устанавливается", — мэр Терехов.

16:20 Тип оружия, которым атаковали Харьков пока официально не установлен, но, предварительно, мониторинговые каналы говорят о КАБах;

Такого же мнения придерживается и бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

16:13 Ударов было два. Оба по гражданской инфраструктуре. На месте уже работают спасательные службы — ОВА;

16:12 К сожалению, информация о прилете подтвердилась официально. И, к сожалению, это был удар по жилому многоквартирному дому. Есть погибшие и раненые.

"Это очередной акт кровавого террора против украинцев", — комментирует мэр.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое КАБ, которым ударили по Харькову и почему это плохая новость.