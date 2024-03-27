Мощные взрывы прогремели в Николаеве: подробности

Россияне атаковали Николаев баллистикой

В Николаеве во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. За несколько минут до этого в ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщают местные паблики. Стоит отметить, что тревога в области началась в 14:28. А уже спустя 2 минуты в пабликах появились сообщения о взрывах.

В Воздушных силах во время объявления тревоги сообщали об опасности применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", — говорилось в сообщении.

В настоящий момент местные власти уже подтвердили прилет.

"Николаевцы, предварительно баллистика. Выясняем последствия. Информацию предоставим! Реагируем на тревогу!", — говорит мэр города.

15:27 В настоящий момент известно уже о 6 пострадавших. 1 человек находится в тяжелом состоянии — ОВА.

15:16 По предварительным неофициальным данным от мониторинговых пабликов, в городе был 1 прилет ракеты "Искандер-М" с фугасной боевой частью.

"Есть пострадавшие гражданские, степень ранений разный. Там нет военных или военных объектов", — Николаевский Ванек.

15:01 Отбой тревоги — ВС ВСУ.

14:44 В небе чисто, но до отбоя нужно оставаться в укрытиях — мониторинговые паблики.

14:43 По данным мониторинговых пабликов, в направлении города зафиксирована еще одна ракета;

Важно отметить, что утром 27 марта заместитель Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко предупредил об угрозе российских ракетных ударов. Его заявление прозвучало на фоне информации о новой тактике оккупантов — точечных ударов баллистикой из Крыма.

Новости о новой тактике появились после удара "Цирконом" по Киеву. Тут стоит отметить, что ранее "Телеграф" рассказываем, чем именно опасна ракета "Циркон". Узнать об этом вы можете в нашем материале. Но одной из его главных угроз является скорость. Из-за этого между объявлением об угрозе и ударом проходит совсем мало времени.

На инфографике можно увидеть примерное время подлета данного оружия до крупных городов Украины:

Важно напомнить, что у Украины есть оружие, которое гарантированно сбивает "Циркон". Узнать подробнее об этом вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о всех подробностях удара по Киеву, который совершался ракетами "Циркон".