"Точечный террор Киева" и тревожное заявление замминистра: Гуменюк прояснила ситуацию

Чиновники сделали ряд предупреждений

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк пояснила свои слова о "точечном терроре" Киева россиянами. Также она прокомментировала предупреждение заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимура Ткаченко, что 27 марта не стоит игнорировать воздушную тревогу.

"Создан определенный ажиотаж с помощью СМИ. На самом деле разговор был о том, что враг может наносить такие (точечные) удары и это надо учитывать. Практику мы уже видели — это удар по Киеву баллистикой из Крыма. Это означает, что враг изыскивает способы каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу наших систем ПВО", — сказала она в эфире телемарафона.

Напомним, 27 марта Наталья Гуменюк сообщила, что РФ накопила в Крыму несколько десятков гиперзвуковых ракет "Циркон", которыми, как оказалось, недавно был атакован Киев. Она добавила, что "враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в частности, на столицу".

Для справки: "Циркон" — это российская противокорабельная крылатая ракета. Согласно российской информации, она гиперзвуковая и может достигать скорости более 8 махов (почти 10 тысяч километров в час). Москва утверждает, что "Циркон" способен преодолевать все современные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Ракета способна поражать как надводные, так и наземные цели. Она действительно опасна для Украины, но система ПВО Patriot может ее сбивать.

Что касается предупреждения Тимура Ткаченко не игнорировать тревогу 27 марта, Гуменюк отметила, что о его причинах нужно спрашивать у самого заместителя министра. В то же время она добавила, что "если убрать снизу сообщения дату … актуальный плакат выходит".

"Каждый день у нас "сегодня", не стоит игнорировать тревогу и ко всем укрытиям должен быть доступ у всех желающих", — сказала она.

Стоит отметить, что Ткаченко предупредил украинцев об угрозе и призвал сегодня (27 марта) не игнорировать воздушные тревоги. Он добавил, что укрытия должны быть круглосуточно доступны для каждого человека.

Как сообщал "Телеграф", эксперт Defense Express Валерий Рябых рассчитал время подлета "Циркона" к некоторым городам Украины. В случае удара этими ракетами очень сложно предупредить об атаке вовремя, чтобы люди успели пройти в укрытие.