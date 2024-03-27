"Точковий терор Києва" та тривожна заява заступника міністра: Гуменюк прояснила ситуацію

Чиновники зробили низку попереджень

Керівник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила свої слова про "точковий терор" Києва росіянами. Також вона прокоментувала попередження заступника міністра зі стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка, що 27 березня не варто ігнорувати повітряну тривогу.

"Створено певний ажіотаж за допомогою ЗМІ. Насправді розмова була про те, що ворог може завдавати таких (точкових) ударів і це треба враховувати. Практику ми вже бачили — це удар по Києву балістикою з Криму. Це означає, що ворог вишукує способи яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО", — сказала вона в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 27 березня Наталія Гуменюк повідомила, що РФ накопичила в Криму кілька десятків гіперзвукових ракет "Циркон", якими, як виявилося, нещодавно атакували Київ. Вона додала, що "ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, на столицю".

Для довідки: "Циркон" — це російська протикорабельна крилата ракета. Згідно з російською інформацією, вона гіперзвукова і може досягати швидкості понад 8 махів (майже 10 тисяч кілометрів на годину). Москва стверджує, що "Циркон" здатний долати всі сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ракета здатна вражати як надводні, і наземні цілі. Вона справді небезпечна для України, але система ППО Patriot може її збивати.

Щодо попередження Тимура Ткаченка не ігнорувати тривогу 27 березня, Гуменюк зазначила, що про його причини потрібно запитувати у самого заступника міністра. Водночас вона додала, що "якщо прибрати знизу повідомлення дату… актуальний плакат виходить".

"Щодня у нас "сьогодні", не варто ігнорувати тривогу і до всіх укриттів має бути доступ у всіх охочих", — сказала вона.

Варто зазначити, що Ткаченко попередив українців про загрозу та закликав сьогодні (27 березня) не ігнорувати повітряні тривоги. Він додав, що укриття мають бути цілодобово доступними для кожної людини.

Як повідомляв "Телеграф", експерт Defense Express Валерій Рябих розрахував час підльоту "Циркона" до деяких міст України. У разі удару цими ракетами дуже складно попередити про атаку вчасно, щоб люди встигли пройти в укриття.