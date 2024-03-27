Потужні вибухи пролунали у Миколаєві: подробиці

Росіяни атакували Миколаїв балістикою

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. За кілька хвилин до цього у ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Варто зазначити, що тривога в області розпочалася о 14:28. А вже за 2 хвилини в пабліках з’явилися повідомлення про вибухи.

У Повітряних силах під час оголошення тривоги повідомляли про небезпеку застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — йшлося у повідомленні.

Наразі місцева влада вже підтвердила приліт.

"Миколаївці, попередньо балістика. З’ясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!", — каже мер міста.

15:27 Наразі відомо вже про 6 постраждалих. 1 людина перебуває у тяжкому стані — ОВА.

15:16 За попередніми неофіційними даними від моніторингових пабліків, у місті був 1 приліт ракети "Іскандер-М" із фугасною бойовою частиною.

"Є постраждалі цивільні, ступінь поранень різний. Там немає військових чи військових об'єктів", — Миколаївський Ваньок.

15:01 Відбій тривоги — ПС ЗСУ.

14:44 У небі чисто, але до відбою треба залишатися в укриттях — моніторингові пабліки;

14:43 За даними моніторингових пабліків, у напрямку міста зафіксовано ще одну ракету.

Важливо зазначити, що вранці 27 березня заступник Міністра зі стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко попередив про загрозу російських ракетних ударів. Його заява прозвучала на тлі інформації про нову тактику окупантів — точкові удари балістикою з Криму.

Новини про нову тактику з’явилися після удару "Цирконом" по Києву. Тут варто зазначити, що раніше "Телеграф" розповідав про те, чим є небезпечна ракета "Циркон". Дізнатися про це ви можете у нашому матеріалі. Але однією з його головних загроз є швидкість. Через це між оголошенням про загрозу та ударом минає зовсім мало часу.

На інфографіці можна побачити приблизний час підльоту цієї зброї до великих міст України:

Варто нагадати, що Україна має зброю, яка гарантовано збиває "Циркон". Дізнатися докладніше про це ви можете, перейшовши на посиланням.

Раніше ми писали про всі подробиці удару по Києву, який відбувався ракетами "Циркон".