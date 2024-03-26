Укр

В Сумах прогремели взрывы, в сети писали о быстрой ракете

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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https://poglyad.tv Новость обновлена 26 марта 2024, 13:06

В Сумах во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. До этого мониторинговые паблики предупреждали о приближении ракеты.

Об этом пишут местные СМИ. Сообщается, что тревогу в области объявили в 12:20, а уже через 20 минут в Сумах услышали звуки взрывов.

Примечательно, что некоторые мониторинговые паблики незадолго до взрыва утверждали, что в направлении города якобы летит ракета со скоростью 800 километров в час.

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