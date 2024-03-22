Супероружие или обычная страшилка? Эксперты оценили реальность угрозы для ВСУ российских бомб ФАБ-3000

Самолет Ту-22М3 может поднять от 4 до 8 ФАБ-3000

В России возобновили и планируют нарастить производство самых мощных серийных авиационных бомб ФАБ-3000 весом около трех тонн, из которых около 1400 кг приходятся на взрывчатое вещество. Хотя авиабомба и является весьма старой — ее производство началось еще в 1946-м году — она обладает мощным разрушительным эффектом.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, чем ВСУ грозит появление нового оружия россиян, и как с ним можно бороться. По мнению наших собеседников, реальность опасности для Сил обороны Украины будет зависеть от одного важного фактора.

Так, аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркнул, что все зависит от того, удастся сделать ФАБ-3000 корректируемой или она останется бомбой свободного падения.

Ответ на этот вопрос означает дальность, на которую может приближаться российский самолет-носитель ФАБ-3000 к передовой и расстояние, на котором по нему могут работать украинские системы ПВО.

Так, по словам военного историка и эксперта Андрея Харука, он не исключает возможности того, что россиянам удастся сделать ФАБ-3000 корректируемыми, оснастив их УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Но тут возникает вопрос носителя для ФАБ-3000, которым официально в РФ является самолет одного типа — дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

Как утверждал в августе 2023 года глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, исправных Ту-22М3, способных выполнять боевые задания у РФ оставалось 27 единиц.

Каждый из этих самолетов может нести бомбы весом до 12 тонн при нормальной нагрузке и до 24 тонн — при максимальной. То есть, теоретически Ту-22М3 может поднять от 4 до 8 ФАБ-3000, но на практике этот показатель все-таки будет меньше.

Вместе с тем, тяжелый и не слишком маневренный Ту-22М3 используемый в основном для осуществления пусков авиационных ракет, вряд ли способен уклониться от зенитных ракет.

Установка УПМК может сделать использование ФАБ-3000 более безопасным, так как сброс авиабомб может осуществляться за десятки километров от передовой. Впрочем, и в подобном случае Воздушные силы Украины могут использовать тактику ракетных засад, что приводило к уничтожению самолетов, которые производили бомбардировку позиций ВСУ казалось бы с "безопасной" дистанции.

К тому же на вооружении Украины имеются ЗРК, способные уничтожать вражеские самолеты на расстоянии свыше 200 км, что подтвердилось уничтожением российского самолета А-50.

В то же время, как утверждают некоторые российские пропагандисты, теоретически ФАБ-3000 можно поставить на более современный Су-34. Последний способен нести до 3 ФАБ-1500, или бетонобойную бомбу ФАБ-2700 (вес 2700 кг) или подвесной топливный бак ПТБ-3000 (реально весит менее 3 тонн). Однако точно неизвестно, поднимут ли они мощную трехтонную авиабомбу.

А тем временем оккупанты активно используют Ту-22М3 для масштабных ракетных атак на объекты критической инфраструктуры в Украине.