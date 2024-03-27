Надежд не покидают: как и почему изменилась тактика россиян во время последних ракетных атак

Россияне экспериментируют при обстрелах и это видно по маршрутам ракет

Россияне обстреливают энергоинфраструктуру, не оставляя надежд лишить Украину света. Однако сместили эти атаки на весну, ведь зимой, скорее всего, накапливали ресурсы.

Сейчас они применяют различные тактики атак, чтобы определить эффективность собственного оружия и систем ПВО, которые есть в Украине. Об этом в "Podcast Мосейчук" сказал израильский военный обозреватель Игаль Левин.

"Глобально до сих пор не отказываются от идеи избавить Украину от энергообеспечения. Украина развивается и у нее появляются новые мощности. Их россияне и пытаются нивелировать, уничтожить, уменьшить. Это глобальная цель", — сказал Левин.

Он также высказал предположение, что россияне могли начать атаки, когда уже стало теплее, ведь накапливали ракеты. Потому последние масштабные обстрелы оказались действительно массовыми. Но это кроме террора.

"Кремлёвский режим — террористический режим, который с легкостью может направить ракету куда-то в дом с женщинами и детьми", — говорит военный обозреватель.

Тактика ракетных атак россиян

Что касается тактики обстрелов, то, по словам Игаля Левина, россияне прибегли к экспериментам.

"Они экспериментируют и это видно по маршрутам и тактикам. В том числе проверяют, ищут и смотрят как реагируют западные системы на эти ракеты", — говорит обозреватель.

Как говорит Левин, следует учитывать, что системы ПВО, которые Украина получила от партнеров, ранее не испытывались в реальном бою. Потому сейчас в Украине можно проследить их боевую эффективность.

В результате чего заинтересованными в работе этих систем становятся их производители, ведь они видят, где и что нужно изменить. В то же время у России есть возможность проследить эффективность собственного оружия и испытывать его. А после успешного тестирования РФ может продавать те же ракеты странам третьего мира. Наибольшим спросом, как говорит военный обозреватель, всегда пользуется оружие, которое показало себя в бою.

К тому же Россия сейчас испытывает значительные проблемы по поставкам оружия в другие страны, ведь нет спроса на российское производство.

Новые ФАБ-3000 уже прилетали?

Что касается недавно продемонстрировавших Россию ФАБов-3000, то Игаль Левин отметил, что в Украине их россияне еще не применили. По всей вероятности, РФ производит их впрок для "великой войны". Военный обозреватель делает вывод, что это, скорее всего, была привычная пропаганда.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу", почему россияне активизировали воздушные атаки после почти полуторамесячного перерыва, а также почему не всегда получается отражаться эффективно.