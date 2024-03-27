Ночью Россия атаковала Украину "шахедами": ПВО уничтожила большинство дронов, но есть последствия (фото)

Пострадал 62-летний мужчина

В ночь на среду, 27 марта, Россия атаковала Украину с применением 13 беспилотников "шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 вражеских БПЛА.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены", — сообщили в Генштабе ВСУ.

UPD В Харьковской областной прокуратуре отметили, что 27 марта около 3:15 враг беспилотниками ударил по гимназии в городе Изюм Харьковской области. Пострадали также близлежащие жилые дома. Ранен 62-летний охранник учебного заведения. Опубликованы фото разрушений.

В Воздушных силах Украины уточнили, что все "шахеды" минувшей ночью враг запустил с территории Курской области России. Силами зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп и средства радиоэлектронной борьбы было сбито 10 из 13 беспилотников. Это произошло в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

Как сообщили в Сумской ОВА, в ночь на 27 марта, в небе над Сумщиной, Силы противовоздушной обороны области уничтожили два вражеских беспилотника. Это были БпЛА типа "Шахед".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 3:15 27 марта, россияне ударили "шахедом" по городу Изюм. Пострадало здание учебного заведения и частный дом. Травмирован 62-летний охранник, госпитализация ему не понадобилась.

Ранее "Телеграф" сообщал, что незадолго до полуночи 27 марта в российском Белгороде прогремели взрывы. Есть пострадавший и разрушения.