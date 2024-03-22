Две подряд массированные воздушные атаки на Украину: чего добивается униженная Россия

С военной точки зрения, такие удары выглядят бессмысленно

В пятницу, 22 марта, российские оккупанты нанесли по Украине массированный ракетный удар, использовав более 150 беспилотников и ракет разного типа. Если сутками ранее под ударом оказался Киев, по которому агрессор бил 31 ракетой, но их удалось уничтожить, то теперь география расширилась на всю страну. И, к сожалению, многие вражеские ракеты попали в цель.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему россияне активизировали воздушные атаки после почти полуторамесячного перерыва, а также – почему сегодня не удалось отбиться столь же эффективно, как вчера.

Эмоциональная реакция на успешные удары по РФ

По мнению военного эксперта, полковника ВСУ Владислава Селезнева, две подряд массированные ракетные атаки со стороны РФ по Украине – это эмоциональная реакция Путина на его личное унижение Силами обороны нашей страны.

"Ракетная атака на Киев была, как уже известно, по объектам Главного управления разведки. Потому что до этого состоялся масштабный рейд подразделений российских добровольцев, которые сотрудничают с ГУР (РДК, легион "Свобода России", Сибирский батальон), на территорию РФ. Это было масштабное и публичное унижение лично Путина под его перевыборы", – уверен эксперт.

Он акцентирует, что подобные информационно-силовые акции направлены именно на то, чтоб публично унизить путинскую власть, показать возможность вооруженного сопротивления этому режиму.

"Соответственно, произошла "вендетта" в виде ракетной атаки по Киеву, но с прицелом именно на ГУР, – поясняет полковник. – Атака же 22 марта по объектам критической энергетической инфраструктуры – это, похоже, "ответка" за наши атаки по объектам нефтеперерабатывающей промышленности на территории РФ. Понятно, что у россиян намного больше ресурсов. Потому и столь масштабная атака, а не точечные удары, как делаем мы".

Но ракетные ресурсы у россиян не безграничны, подчеркивает Владислав Селезнев. Он напоминает: по данным ГУР, по состоянию на ноябрь прошлого года у агрессора имелось 870 высокоточных ракет (165 "Калибров", 160 – Х-101, Х-555 и Х-55, 290 – "Искандер-М" и "Искандер-К", 80 – "Кинжалов", 150 – Х-22 / Х-32). За эти две атаки противник основательно выложился. И сколько времени будет восстанавливать запас, сложно сказать.

"Создается впечатление, что россияне действуют на пределе своих возможностей, пытаясь продемонстрировать свой статус "мачо". Уверен, что мы свои раны залечим. А у наших дипломатов и высшего военно-политического руководства появятся серьезные аргументы в коммуникации с западными партнерами по части ускорения и увеличения поставок в Украину систем ПВО/ПРО типа Patriot. Ведь самые большие повреждения получила именно гражданская инфраструктура: объекты энергетики, дома мирных граждан", – отмечает эксперт.

Он поясняет, что отбиться от атаки 22 марта не удалось столь же эффективно, как это было 21 марта в случае с атакой на Киев, потому что именно столица у нас наиболее защищена.

"Там – многоэшелонированная система ПВО. Создать подобную вокруг всех крупных городов и предприятий мы на данный момент, увы, не в состоянии. Не хватает ресурсов, – подчеркивает Владислав Селезнев. – Сбивать те же зенитные управляемые ракеты С-300 и С-400, а также крылатые Х-22 практически нереально. Уничтожать баллистику типа "Искандер-М" могут лишь ЗРК типа Patriot. У нас их крайне мало. К тому же недавно прошла верифицированная информация, что, как минимум, две пусковые установки Patriot мы потеряли. А это – очень чувствительно".

А около недели назад, продолжает эксперт, в западных СМИ прошла информация, что Украина вскоре может остаться без средств для отражения массированных ракетных атак.

"И, судя по тому, что произошло, эти сообщения имели под собой почву, – считает полковник. – Очевидно, что ресурсы нашей ПРО истощились".

Повлияло и то, продолжает он, что атака была не просто массированной, но и комбинированной – разными типами ракет (около 90), а также с использованием более 60 ударных дронов типа Shahed-136/131. Неудивительно, что в определенных местах противнику удалось продавить нашу систему ПВО. Попросту – ракет и дронов оказалось больше, чем у нас ресурсов, чтобы их максимально уничтожить.

"Из хороших новостей — мы смогли сбить почти все крылатые ракеты (35 из 40 запущенных Х-101/Х-555), 55 из 63 БПЛА, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59, – подчеркивает Владислав Селезнев. – Интересно, что россияне уже довольно долгое время не запускают "Калибры", хоть в этот раз на боевом дежурстве у них находились две подлодки с ракетами этого типа".

Объяснимая пауза и некая истеричность

Бывший работник СБУ (в 2004—2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает паузу в массированных ракетных ударах со стороны РФ вполне объяснимой.

"Россия накапливала ракеты, потому была такая пауза в ударах. Если нет достаточно ракет, то и массированных частых ударов не будет. А при достаточном запасе, да еще в комбинации с атакой БПЛА, предпринимается попытка перегрузить украинскую ПВО и добраться до намеченных целей", – отмечает эксперт.

Плюс, продолжает он, необходимо наличие подтвержденных целей, куда планируется бить.

"Мы пытаемся дезинформировать противника, забросать его фейками. Так работают все спецслужбы. И РФ приходится перепроверять по много раз одну и ту же информацию, чтобы не бить дорогими ракетами по, условно говоря, надувным целям", – поясняет Иван Ступак.

По его словам, именно два эти момента и поясняют длительные паузы между обстрелами.

"Удар по ДнепроГЭСу – это явно попытка вывести из строя большой энергетический объект. Как уже поясняли специалисты, саму дамбу такими ударами не уничтожить, – подчеркивает собеседник "Телеграфа". – С моей точки зрения, в двух этих массированных атаках просматривается более некая истеричность, чем прагматичность. И, скорее всего, это будет "скормлено" россиянам как "ответ за Белгород, Курск, за удары по нашим НПЗ". Мол, вот как мы круто отомстили. С военной точки зрения, такие удары выглядят бессмысленно".