"Очень удачная операция": россияне в истерике перекидывают войска с фронта для защиты Белгорода

Реакция российской "верхушки" говорит о том, что операция идет успешно

Российские оккупанты пытаются защитить Белгород, по которому долгое время совершаются атаки. Для этого они перебрасывают свои войска с фронта в Украине.

Об этом пишет Bloomberg. Данную информацию агентству сообщил анонимный источник, близкий к Кремлю.

"Атаки на Белгород заставляют РФ оттягивать силы от линии фронта", — сказал источник, пожелавший не раскрывать свое имя.

По его словам, война продолжается на территории России. Несмотря на это большая часть жителей Белгорода все еще продолжают поддерживать российского диктатора Владимира Путина.

В материале отмечается, что ответственность за недавние атаки на Белгород взяли на себя три повстанческие российские группы – Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон и легион "Свобода России". 20 марта они предупредили в соцсетях, что нападения будут только ужесточаться, призвав при этом губернатора издать указ о полной эвакуации гражданского населения.

В то же время представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал операцию в Белгороде удачной.

"Операция продолжается, истерика российских пропагандистов, истерика лично человека, похожего на путина и "рта кремля" Пескова – яркое тому подтверждение. Те данные, которые есть и в международных СМИ, указывают на то, что это очень удачная операция, и с точки зрения прорыва границы, факт которого произошел. Выполнен уже ряд поставленных целей, ликвидированы сотни оккупантов, более 600 убитыми и еще более ранеными, уничтожено много техники", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утро 21 марта в Белгороде началось с новых атак. В результате повреждения получили многоэтажные дома и "Белгород Арена". Обломками ранен один человек.