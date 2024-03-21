"Дуже вдала операція": росіяни в істериці перекидають війська з фронту для захисту Бєлгорода

Реакція російської "верхівки" говорить про те, що операція йде успішно

Російські окупанти намагаються захистити Білгород, яким довгий час здійснюються атаки. Для цього вони перекидають війська з фронту в Україні.

Про це пише Bloomberg. Дану інформацію агентству повідомило анонімне джерело, близьке до Кремля.

"Атаки на Бєлгород змушують РФ відтягувати сили від лінії фронту", — сказало джерело, яке побажало не розкривати своє ім’я.

За його словами, війна продовжується на території Росії. Попри це, більшість жителів Білгорода все ще продовжують підтримувати російського диктатора Володимира Путіна.

У матеріалі зазначається, що відповідальність за недавні атаки на Бєлгород взяли на себе три повстанські російські групи – Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон та легіон "Свобода Росії". 20 березня вони попередили в соцмережах, що напади тільки посилюватимуться, закликавши при цьому губернатора видати указ про повну евакуацію цивільного населення.

Водночас представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав операцію в Білгороді вдалою.

"Операція триває, істерика російських пропагандистів, істерика особисто людини, схожої на Путіна та "рота кремля" Пєскова – яскраве тому підтвердження. Ті дані, які є і в міжнародних ЗМІ, вказують на те, що це дуже вдала операція, і з точки зору прориву кордону, факт якого відбувся. Виконані вже низка поставлених цілей, ліквідовані сотні окупантів, понад 600 вбитими та ще більше пораненими, знищено багато техніки", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ранок 21 березня в Білгороді розпочався з нових атак. Внаслідок пошкодження отримали багатоповерхові будинки та "Білгород Арена". Уламками поранено одну людину.