Рейды были плодотворными: названы потери РФ в результате операций РДК и Легиона "Свобода России"

37 окупантов взяты в плен бойцами

В результате рейдов РДК, "Сибирского Батальона" и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Курской и Белгородской областях РФ потеряла более 1500 оккупантов убитыми и ранеными. Что касается техники, то 171 боевая единица повреждена или уничтожена добровольцами.

Об этом рассказали спикеры на пресс-конференции российских добровольческих формирований. По словам представителя ЛСР Алексея Барановского, за время операции им удалось освободить от путинского режима два населенных пункта.

Подытоживая потери РФ из-за рейдов, спикер назвал следующие цифры:

651 безвозвратные потери;

980 санитарные (т.е. раненые);

37 взят в плен;

121 единица техники уничтожена;

50 единиц техники выведено из строя.

Но несмотря на это, путинский режим также отвечал на огонь добровольцев. Россия нанесла 323 удара КАБами, они поразили территорию Белгородской и Курской областей.

"Благодаря нашей операции ВСУ смогли стабилизировать фронт и прикрыть те участки, где ожидалась атака РФ", — сказал Барановский.

Напомним, что во время конференции спикеры также заявили, что утренняя атака 21 марта на Белгород была ответом на удар Москвы по Киеву. Кроме этого, была названа конечная цель операции добровольцев в России.

Ранее "Телеграф" писал, что в России уже появляются свои "Бахмуты" и "Авдеевки", ведь ВС РФ стерли с лица земли Козинку.