Высотка, гостиница, академия… "Центры принятия решений", в которые попала РФ в Киеве (фото, видео)

После обстрелов страна-агрессорша отчиталась об ударе по "киевскому режиму"

Минобороны России отчиталось об ударе по центрам принятия решений "киевского режима" во время обстрелов 25 марта. По логике, штаб располагался в кафе Macaco на Печерске или маскировался среди картин в художественной академии им. Бойчука. Эти заведения потерпели разрушения от падения обломков.

"Телеграф" вспоминает, в какие такие "центры принятия решений" и "военные объекты" попадала Россия в столице Украины.

Небоскреб

Первые серьезные обстрелы Киева произошли утром 24 февраля 2022 года. Крылатая ракета попала в 27-этажный небоскреб на проспекте Лобановского, 6А. В жилом доме пробило дыру с 17-го по 21-й этажи. В феврале 2023 года здание отремонтировали:

Телебашня

1 марта 2022 года РФ обстреляла Киевскую телебашню, чтобы взять под контроль телевизионное и информационное пространство. Но украинским телевизионщикам удалось быстро возобновить трансляцию.

В то же время обстрелы привели к жертвам. Погибла целая семья с проходившими рядом маленькими детьми.

Детская площадка в парке Шевченко

Во время массированного обстрела 10 октября 2022 года крылатые ракеты разбомбили детскую площадку в Киеве в парке Шевченко. Площадка была полностью уничтожена, а в земле образовалась гигантская воронка. В соседнем музее Ханенко выбило окна, пострадали также красный и желтый корпуса университета Шевченко.

К моменту прилета, к счастью, детей там не было. Через несколько дней воронка от ракеты превратилась в аттракцион.

"Мост Кличко"

В октябре 2022 года одна из ракет попала вблизи пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск. Он также известен среди киевлян как "город Кличко".

В результате атаки стеклянная конструкция не только выстояла, но и осталась почти невредимой. Ракета упала под мостом, на месте попадания образовалась воронка.

Отель

На Новый Год-2023 россияне устроили массированный ракетный обстрел Киева и попали в гостиницу "Alfavito hotel Kyiv" возле метро "Дворец Украина". На момент прилета внутри был журналист японской медиакомпании Asahi Shimbun Ватару Секита, он получил ранение.

Несмотря на серьезные повреждения, сооружение относили через восемь месяцев после атаки. Сам "Дворец Украина", который располагается по соседству, также пострадал, там выбило окна.

Поликлиника на Лесном массиве

В ночь на 1 июня 2023 года Россия ударила по Киеву баллистикой. Обломки упали в трех районах, в частности, в Деснянском повредили поликлинику, дома, детсад, школы. Там погибли три человека, из них один 11-летний ребенок. Еще 10 человек были травмированы.

Все они ждали под закрытым укрытием.

Кухня телеведущего

В декабре 2023 года российский дрон врезался в жилой дом, разрушив квартиру с панорамными окнами ведущего телемарафона "Единые новости" Андрея Ковальского.

Спорткомплекс "Локомотив"

В конце января 2023 года разрушился спортивный комплекс "Локомотив" на Соломенке. Это место, где ежедневно тренируется более полутысячи детей железнодорожников и временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя и Херсона. К счастью, к моменту обстрела, там не было.

Хрущевка на Святошине

В ночь на 23 января в Киеве российская ракета попала в квартиру в Святошинском районе и не разорвалась. С многоэтажки и соседних домов эвакуировали людей.

Спасатели забирают боевую часть

Состав Rozetka

21 марта 2024 года получил значительные повреждения склад и транспорт интернет-магазина Rozetka. От состава почти ничего не осталось, машины взрывной волной перевернуло вверх дном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 6 марта в Одессе ракета разорвалась в 500 метрах от кортежа Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Сам премьер-министр Греции сказал, что они не успели уйти в защищенное место перед тем, как раздался взрыв. Он также подчеркнул, что это очень впечатляющий опыт.