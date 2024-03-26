Висотка, готель, академія… "Центри прийняття рішень", у які влучила РФ у Києві (фото, відео)

Після обстрілів країна-агресорка відзвітувала про удар по "київському режиму"

Міноборони Росії відзвітувало про удар по центрах прийняття рішень "київського режиму" під час обстрілів 25 березня. За логікою, штаб розташовувався у кав’ярні Macaco на Печерську чи маскувався серед картин у художній академії ім. Бойчука. Ці заклади зазнали руйнувань від падіння уламків.

"Телеграф" згадує, у які такі "центри прийняття рішень" та "військові об’єкти" цілила Росія у столиці України.

Хмарочос

Перший серйозний обстріл Києва відбувся вранці 24 лютого 2022 року. Крилата ракета влучила у 27-поверховий хмарочос на проспекті Лобановського, 6А. У житловому будинку пробило діру із 17-го по 21-й поверхи. У лютому 2023 будівлю відремонтували:

Телевежа

1 березня 2022 року РФ обстріляла Київську телевежу, аби взяти під контроль телевізійний та інформаційний простір. Але українським телевізійникам вдалося швидко відновити трансляцію.

Водночас обстріли призвели до жертв. Загинула ціла сім’я з маленькими дітьми, що проходила поряд.

Дитячий майданчик у парку Шевченка

Під час масованого обстрілу 10 жовтня 2022 року крилаті ракети розбомбили дитячий майданчик у Києві у парку Шевченка. Майданчик був повністю знищений, а у землі утворилася гігантська вирва. У сусідньому музеї Ханенків вибило вікна, постраждали також червоний і жовтий корпуси університету Шевченка.

На момент прильоту, на щастя, дітей там не було. За кілька днів воронка від ракети перетворилася на атракціон.

"Міст Кличка"

У жовтні 2022 року одна з ракет влучила поблизу пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз. Він також відомий серед киян як "міст Кличка".

У результаті атаки скляна конструкція не лише вистояла, але й залишилася майже непошкодженою. Ракета упала під мостом, на місці влучання утворилася воронка.

Готель

На Новий Рік-2023 росіяни влаштували масований ракетний обстріл Києва і поцілили у готель "Alfavito hotel Kyiv" біля метро "Палац Україна". На момент прильоту всередині був журналіст японської медіакомпанії Asahi Shimbun Ватару Секіта, він зазнав поранення.

Попри серйозні ушкодження споруду відносили за вісім місяців після атаки. Сам "Палац Україна", який розташовується по сусідству, також постраждав, там повибивало вікна.

Поліклініка на Лісовому масиві

У ніч на 1 червня 2023 року Росія ударила по Києву балістикою. Уламки впали в трьох районах, зокрема, у Деснянському пошкодили поліклініку, будинки, дитсадок, школи. Там загинули три людини, з них одна 11-річна дитина. Ще 10 осіб були травмовані.

Усі вони чекали під зачиненим укриттям.

Кухня телеведучого

У грудні 2023 року російський дрон врізався у житловий будинок, зруйнувавши квартиру з панорамними вікнами ведучого телемарафону "Єдині новини" Андрія Ковальського.

Спорткомплекс "Локомотив"

Наприкінці січня 2023 року зазнав руйнувань спортивний комплекс "Локомотив" на Солом’янці. Це місце, де щодня тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя та Херсона. На щастя, на момент обстрілу, там не було.

Хрущовка на Святошині

У ніч проти 23 січня у Києві російська ракета влучила у квартиру у Святошинському районі та не розірвалась. З багатоповерхівки і сусідніх будинків евакуювали людей.

Рятувальники забирають бойову частину

Склад Rozetka

21 березня 2024 року зазнав значних пошкоджень склад та транспорт інтернет-магазину Rozetka. Від складу майже нічого не залишилось, машини вибуховою хвилею перевернуло догори дриґом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 березня в Одесі ракета розірвалася за 500 метрів від кортежу Володимира Зеленського та прем’єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Сам прем’єр-міністр Греції сказав, що вони не встигли піти у захищене місце перед тим, як пролунав вибух. Він також наголосив, що це дуже вражаючий досвід.