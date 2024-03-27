У Бєлгороді вибухи: дрон прилетів по будівлі МВС, перші подробиці

Дорога перед будинком перекрита

У російському Бєлгороді вкотре пролунав вибух. Цього разу потужна "бавовна" пролунала в будівлі управління МВС на проспекті Слави.

Інформація про це з’явилася вдень 27 березня у Telegram-каналах. Зазначається, що інцидент трапився нібито через приліт дрона-камікадзе по будівлі.

"Внаслідок прильоту пошкоджено кілька кабінетів, у будівлі вибито скло. Інформації про постраждалих поки що немає", — йдеться у повідомленні.

Наразі дорога перед будинком перекрита. Очевидці повідомляють, що до місця події вирушили карети швидкої допомоги.

Згодом губернатор Бєлгородської області вже прокоментував вибухи у місті. За його словами, внаслідок вибуху постраждала одна людина. У самій будівлі МВС вибиті вікна та посічено фасад.

"У Бєлгороді в адміністративну будівлю врізався БПЛА противника. Є одна постраждала – у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки. Бригадою швидкої вона доставлена до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається. Внаслідок вибуху у будівлі вибито вікна на 3 та 4 поверхах, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби", — написав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 березня у Бєлгороді пролунали вибухи. У Міноборони Росії сказали про нібито знищення 18 реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір".