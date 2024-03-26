Універсальний інструмент на полі бою: як ЗСУ використовують "Тунгуску" (відео)

"Тунгуска" має гармати та зенітні ракети

Українські військові на фронті використовують різну зброю — отриману від заходу, власні розробки та спадок Радянського союзу. Серед останніх ЗРГК 2С6 "Тунгуска".

ЗРГК розшифровується як зенітний ракетно-гарматний комплекс. Як зазначає "Мілітарний", головне завдання "Тунгуски" — прикриття від різноманітних безпілотників, одна попри її певну застарілість та інший профіль українським військовим вдалося збити з ЗРГК крилату ракету. Також використовують для збиття "завислих" гелікоптерів.

Характеристики ЗРГК 2С6 "Тунгуска"

Вага — 36 т

озброєння:

30 мм гармата 8 зенітних ракет 9М311 (максимальна швидкість 900 м/с)

розвідувальні можливості: дальність виявлення — 16-18 км

дальність стрільби:

гармата 0,2-4 км, зенітні ракети 2,5-8 км

по висоті 0,1-3,5 км

боєкомплект (ракет/постр.) — 8/1904

час реакції — до 10 сек

максимальна швидкість по шосе 65 км/год

запас ходу по шосе 300 км

обслуга 4 людини.

Окрім функцій оборони від повітряних цілей, ЗРГК може дати прикурити бронетехніці ворога з гармати. Точна кількість "Тунгусок" у ЗСУ невідома, однак називають число в 75 одиниць.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший засіб, що використовується в протиповітряній обороні. Українська станція РТР "Кольчуга" може бачити ворога на сотні кілометрів вглиб території.