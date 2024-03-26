Універсальний інструмент на полі бою: як ЗСУ використовують "Тунгуску" (відео)
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"Тунгуска" має гармати та зенітні ракети
Українські військові на фронті використовують різну зброю — отриману від заходу, власні розробки та спадок Радянського союзу. Серед останніх ЗРГК 2С6 "Тунгуска".
ЗРГК розшифровується як зенітний ракетно-гарматний комплекс. Як зазначає "Мілітарний", головне завдання "Тунгуски" — прикриття від різноманітних безпілотників, одна попри її певну застарілість та інший профіль українським військовим вдалося збити з ЗРГК крилату ракету. Також використовують для збиття "завислих" гелікоптерів.
Характеристики ЗРГК 2С6 "Тунгуска"
- Вага — 36 т
- озброєння:
- 30 мм гармата
- 8 зенітних ракет 9М311 (максимальна швидкість 900 м/с)
- розвідувальні можливості: дальність виявлення — 16-18 км
- дальність стрільби:
- гармата 0,2-4 км,
- зенітні ракети 2,5-8 км
- по висоті 0,1-3,5 км
- боєкомплект (ракет/постр.) — 8/1904
- час реакції — до 10 сек
- максимальна швидкість по шосе 65 км/год
- запас ходу по шосе 300 км
- обслуга 4 людини.
Окрім функцій оборони від повітряних цілей, ЗРГК може дати прикурити бронетехніці ворога з гармати. Точна кількість "Тунгусок" у ЗСУ невідома, однак називають число в 75 одиниць.
Раніше "Телеграф" розповідав про інший засіб, що використовується в протиповітряній обороні. Українська станція РТР "Кольчуга" може бачити ворога на сотні кілометрів вглиб території.