Универсальный инструмент на поле боя: как ВСУ используют "Тунгуску" (видео)

"Тунгуска" имеет пушку и зенитные ракеты

Украинские военные на фронте используют разное оружие — полученное от запада, собственные разработки и наследие Советского союза. Среди последних ЗРГК 2С6 "Тунгуска".

ЗРГК расшифровывается как зенитный ракетно-пушечный комплекс. Как отмечает "Милитарный", главная задача "Тунгуски" — прикрытие от различных беспилотников, одна, несмотря на ее определенную устаревший и другой профиль, украинским военным удалось сбить с ЗРГК крылатую ракету. Также используют для сбития "зависших" вертолетов.

Характеристики ЗРГК 2С6 "Тунгуска"

Вес — 36 т

вооружение:

30 мм пушка 8 зенитных ракет 9М311 (максимальная скорость 900 м/с)

разведывательные возможности: дальность обнаружения — 16-18 км

дальность стрельбы:

пушка 0,2-4 км, зенитные ракеты 2,5-8 км

по высоте 0,1-3,5 км

боекомплект (ракет/постр.) — 8/1904

время реакции — до 10 сек

максимальная скорость по шоссе 65 км/ч

запас хода по шоссе 300 км

обслуга 4 человека.

Кроме функций обороны от воздушных целей, ЗРГК может прикурить бронетехнике врага из пушки. Точное количество "Тунгусок" в ВСУ неизвестно, однако называют число в 75 единиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом средстве, используемом в противовоздушной обороне. Украинская станция РТР "Кольчуга" может видеть врага на сотни километров вглубь территории.