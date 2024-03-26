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Универсальный инструмент на поле боя: как ВСУ используют "Тунгуску" (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
"Тунгуска" в 2022 году в Донецкой области Новость обновлена 26 марта 2024, 08:11
"Тунгуска" в 2022 году в Донецкой области

"Тунгуска" имеет пушку и зенитные ракеты

Украинские военные на фронте используют разное оружие — полученное от запада, собственные разработки и наследие Советского союза. Среди последних ЗРГК 2С6 "Тунгуска".

ЗРГК расшифровывается как зенитный ракетно-пушечный комплекс. Как отмечает "Милитарный", главная задача "Тунгуски" — прикрытие от различных беспилотников, одна, несмотря на ее определенную устаревший и другой профиль, украинским военным удалось сбить с ЗРГК крылатую ракету. Также используют для сбития "зависших" вертолетов.

Характеристики ЗРГК 2С6 "Тунгуска"

  • Вес — 36 т
  • вооружение:
  1. 30 мм пушка
  2. 8 зенитных ракет 9М311 (максимальная скорость 900 м/с)
  • разведывательные возможности: дальность обнаружения — 16-18 км
  • дальность стрельбы:
  1. пушка 0,2-4 км,
  2. зенитные ракеты 2,5-8 км
  • по высоте 0,1-3,5 км
  • боекомплект (ракет/постр.) — 8/1904
  • время реакции — до 10 сек
  • максимальная скорость по шоссе 65 км/ч
  • запас хода по шоссе 300 км
  • обслуга 4 человека.

Кроме функций обороны от воздушных целей, ЗРГК может прикурить бронетехнике врага из пушки. Точное количество "Тунгусок" в ВСУ неизвестно, однако называют число в 75 единиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом средстве, используемом в противовоздушной обороне. Украинская станция РТР "Кольчуга" может видеть врага на сотни километров вглубь территории.

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