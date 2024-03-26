Универсальный инструмент на поле боя: как ВСУ используют "Тунгуску" (видео)
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"Тунгуска" имеет пушку и зенитные ракеты
Украинские военные на фронте используют разное оружие — полученное от запада, собственные разработки и наследие Советского союза. Среди последних ЗРГК 2С6 "Тунгуска".
ЗРГК расшифровывается как зенитный ракетно-пушечный комплекс. Как отмечает "Милитарный", главная задача "Тунгуски" — прикрытие от различных беспилотников, одна, несмотря на ее определенную устаревший и другой профиль, украинским военным удалось сбить с ЗРГК крылатую ракету. Также используют для сбития "зависших" вертолетов.
Характеристики ЗРГК 2С6 "Тунгуска"
- Вес — 36 т
- вооружение:
- 30 мм пушка
- 8 зенитных ракет 9М311 (максимальная скорость 900 м/с)
- разведывательные возможности: дальность обнаружения — 16-18 км
- дальность стрельбы:
- пушка 0,2-4 км,
- зенитные ракеты 2,5-8 км
- по высоте 0,1-3,5 км
- боекомплект (ракет/постр.) — 8/1904
- время реакции — до 10 сек
- максимальная скорость по шоссе 65 км/ч
- запас хода по шоссе 300 км
- обслуга 4 человека.
Кроме функций обороны от воздушных целей, ЗРГК может прикурить бронетехнике врага из пушки. Точное количество "Тунгусок" в ВСУ неизвестно, однако называют число в 75 единиц.
Ранее "Телеграф" рассказывал о другом средстве, используемом в противовоздушной обороне. Украинская станция РТР "Кольчуга" может видеть врага на сотни километров вглубь территории.