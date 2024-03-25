Юбилей: OSINT подтвердил потерю россиянами 15 тысяч единиц техники с начала войны в Украине

Фиксируются только потери, имеющие фото- и видеоподтверждение

Российские террористы за время полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 суммарно потеряли 15 тысяч единиц боевой техники. Именно такое количество потерь русской армии зафиксировали независимые исследователи, занимающиеся подсчетом уничтоженной в войне техники с обеих сторон.

Данные опубликовал независимый OSINT-проект Oryx. Указывается, что это потери, подтвержденные видеозаписями или фотоматериалами; бездоказательные уничтожения техники в списке проекта не фиксируются.

"В этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, о которых есть фото- или видеозаписи. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное здесь", — говорится в предупреждении.

Согласно данным проекта, на 24 марта 2024 года российские террористы потеряли в Украине 15035 единиц военной техники. Из них 10588 единиц были уничтожены, 689 повреждены, 821 брошены и 2937 захвачены. В частности, приводятся следующие цифры потерь:

Танки – 2856, из них уничтожено: 1886, повреждено: 153, брошено: 280, захвачено: 537;

Боевые бронированные машины – 1273, из них уничтожено: 868, повреждено: 35, брошено: 102, захвачено: 268;

Боевые машины пехоты – 3677, из них уничтожено: 2621, повреждено: 141, брошено: 296, захвачено: 619;

Бронетранспортеры – 418, из них уничтожено: 280, повреждено: 18, брошено: 27, захвачено: 93;

Минно-стойкие броневики (MRAP) – 53, из них уничтожено: 37, повреждено: 5, брошено: 1, захвачено: 10;

Броневики – 239, из них уничтожено: 171, повреждено: 14, брошено: 3, захвачено: 51;

Командные пункты и станции связи – 274, из них уничтожено: 183, повреждено: 4, брошено: 2, захвачено: 85;

Инженерные транспортные средства и оборудование – 449, из них уничтожено: 243, повреждено: 17, брошено: 37, захвачено: 152;

Буксируемая артиллерия – 353, из них уничтожено: 204, повреждено: 44, брошено: 5, захвачено: 100;

Самоходные артиллерийские установки – 706, из них уничтожено: 550, повреждено: 41, брошено: 7, захвачено: 108;

Реактивные системы залпового огня – 361, из них уничтожено: 272, повреждено: 33, брошено: 2, захвачено: 54;

Зенитно-ракетные системы – 214, из них уничтожено: 155, повреждено: 31, брошено: 4, захвачено: 24;

Самолеты – 106, из них уничтожены: 98, повреждены: 8;

Вертолеты – 135, из них уничтожено: 103, повреждено: 30, захвачено: 2;

Военно-морские корабли и ПЛ – 21, из них уничтожено: 16, повреждено: 5.

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