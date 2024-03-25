Юбілей: OSINT підтвердив втрату росіянами 15 тисяч одиниць техніки з початку війни в Україні

Фіксуються тільки втрати, які мають фото- та відеопідтвердження

Російські терористи за час повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року сумарно втратили 15 тисяч одиниць бойової техніки. Саме таку кількість втрат російської армії зафіксували незалежні дослідники, які займаються підрахунком знищеної у війні техніки з обох сторін.

Дані опублікував незалежний OSINT-проєкт Oryx. Зазначається, що це втрати, які підтверджені відеозаписами або фотоматеріалами; бездоказові знищення техніки в списку проєкту не фіксуються.

"До цього списку входять лише знищені транспортні засоби та техніка, про які є фото- чи відеозаписи. Тому кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану тут", – сказано у попередженні.

Згідно з даними проєкту, станом на 24 березня 2024 року російські терористи втратили в Україні 15035 одиниць військової техніки. З них 10588 одиниць було знищено, 689 пошкоджено, 821 покинуто та 2937 захоплено. Зокрема, наводяться наступні цифри втрат:

Танки – 2856, з них знищено: 1886, пошкоджено: 153, покинуто: 280, захоплено: 537;

Бойові броньовані машини – 1273, з них знищено: 868, пошкоджено: 35, покинуто: 102, захоплено: 268;

Бойові машини піхоти – 3677, з них знищено: 2621, пошкоджено: 141, покинуто: 296, захоплено: 619;

Бронетранспортери – 418, з них знищено: 280, пошкоджено: 18, покинуто: 27, захоплено: 93;

Мінно-стійкі броньовики (MRAP) – 53, з них знищено: 37, пошкоджено: 5, покинуто: 1, захоплено: 10;

Броньовики – 239, з них знищено: 171, пошкоджено: 14, покинуто: 3, захоплено: 51;

Командні пункти та станції зв’язку – 274, з них знищено: 183, пошкоджено: 4, покинуто: 2, захоплено: 85;

Інженерні транспортні засоби та обладнання – 449, з них знищено: 243, пошкоджено: 17, покинуто: 37, захоплено: 152;

Буксирувана артилерія – 353, з них знищено: 204, пошкоджено: 44, покинуто: 5, захоплено: 100;

Самохідні артилерійські установки – 706, з них знищено: 550, пошкоджено: 41, покинуто: 7, захоплено: 108;

Реактивні системи залпового вогню – 361, з них знищено: 272, пошкоджено: 33, покинуто: 2, захоплено: 54;

Зенітно-ракетні системи – 214, з них знищено: 155, пошкоджено: 31, покинуто: 4, захоплено: 24;

Літаки – 106, з них знищено: 98, пошкоджено: 8;

Вертольоти – 135, з них знищено: 103, пошкоджено: 30, захоплено: 2;

Військово-морські кораблі та підводні човни – 21, з них знищено: 16, пошкоджено: 5.

Інша військова техніка.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти застосовують "багатолінійну" тактику на фронті. Вони продовжують штурмові дії, причому постійно удосконалюючи тактику ведення боїв.

Російська армія створює угруповання з понад 100 тисяч солдатів, які може використати не тільки для наступальних дій. Адже за рахунок цього резерву Міноборони РФ може проводити поповнення власних підрозділів, які втратили боєздатність.