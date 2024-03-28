Війна — день 764: росіяни намагаються скористатися затримками західної допомоги Україні та продовжують обстріли

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують робити спроби наступати на сході України, а найбільш напружена ситуація спостерігається на Новопавлівському напрямку. При цьому на Заході не вважають, що у загарбників вистачить сил для того, щоб відкрити новий фронт, проте росіяни, напевно, спробують скористатися затримками з постачанням західної допомоги, щоб спробувати досягти успіхів хоча б на тактичному рівні. При цьому окупанти змінили тактику застосування авіаударів, концентруючи увагу на Києві та Харкові, але при цьому вибухи лунають і в містах на російській території.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російська атака дронами продовжується, а про вибухи повідомляли у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Загроза також зберігається для Харківської області.

00:00 Окупанти запустили на Сумщині дві групи безпілотників, одна з них змістилася у бік Харківської області

Інформацію за 25 березня дивіться за посиланням: Війна — день 761: окупанти змінюють тактику, обмін ударами далекобійною зброєю продовжується

Про те, що відбувалося 26 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 762: росіяни продовжують тероризувати українські міста, але й у відповідь прилітає

З ситуацією в Україні за 27 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 763: росіяни знову націлилися на Харків, а у Білгороді гримлять вибухи