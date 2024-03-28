Война — день 764: россияне пытаются воспользоваться задержками западной помощи Украине и продолжают обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки наступать на востоке Украины, а наиболее напряженная ситуация наблюдается на Новопавловском направлении. При этом на Западе не считают, что у захватчиков хватит сил для того, чтобы открыть новый фронт, однако россияне наверняка попробуют воспользоваться задержками с поставками западной помощи, чтобы попытаться достичь успехов хотя бы на тактическом уровне. При этом оккупанты поменяли тактику применения авиаударов, концентрируя внимание на Киеве и Харькове, но при этом взрывы звучат и в городах на российской территории.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российская атака дронами продолжается, а о взрывах сообщали в Днепропетровской и Запорожской областях. Угроза также сохраняется и для Харьковской области.

00:00 Оккупанты запустили по Сумской области две группы беспилотников, одна из них сместилась в сторону Харьковской области

Информацию за 25 марта смотрите по ссылке: Война — день 761: оккупанты меняют тактику, обмен ударами дальнобойным оружием продолжается

О том, что происходило 26 марта, читайте в материале: Война — день 762: россияне продолжают терроризировать украинские города, но и в ответ прилетает

С ситуацией в Украине за 27 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 763: россияне вновь нацелились на Харьков, а в Белгороде гремят взрывы