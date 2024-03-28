Сами сбили? Возле Севастополя российский самолет упал в море (видео)

Пилот успел капитулироваться

В четверг, 28 марта, вечером стало известно о якобы сбитии российского военного самолета в Севастополе. Местные утверждают, что это вроде бы сделали сами военные РФ.

В сети уже публикуют видео падения самолета. Также сообщают, по словам очевидцев, что пилот успел капитулироваться.

По данным медиа, известно, что самолет вылетел из аэродрома Бельбек. Пользователи утверждают, что это мог быть Су-35 или Су-34.

Но росСМИ пишут, что был сбит "объект, похожий на беспилотник самолетного типа". Однако на видео видно падение пилота "беспилотника".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что в море упал военный самолет.

"Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели спасательной службы Севастополя в двухстах метрах от берега. Его жизни ничего не угрожает", — сказал он.

В сети также появились сообщения, что якобы сбили Су-27. Стоимость которого составляет примерно 30 млн долларов.

Пользователи пишут, что якобы самолет сбила российская система ПВО С-400.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белгородской области упал военный вертолет. Есть пострадавшие.