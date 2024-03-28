Самі збили? Біля Севастополя російський літак впав у море (відео)
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Пілот встиг капітулюватися
У четвер, 28 березня, ввечері стало відомо про нібито збиття російського військового літака у Севастополі. Місцеві стверджують, що це начебто зробили самі воєнні РФ.
У мережі вже публікують відео падіння літака. Також повідомляють, зі слів очевидців, що пілот встиг капітулюватися.
Наразі, за даними медіа, відомо, що літак вилетів з аеродрому Бельбек. Користувачі стверджують, що це міг бути Су-35 або Су-34.
Але росЗМІ пишуть, що було збито "об'єкт, схожий на безпілотник літакового типу". Проте на відео видно падіння пілота "безпілотника".
Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що у морі впав військовий літак.
"Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує", — сказав він.
У мережі також з'явилися повідомлення, що нібито збили Су-27. Вартість якого складає приблизно 30 млн доларів.
Користувачі пишуть, що нібито літак збила російська система ППО С-400.
Раніше "Телеграф" писав, що у Бєлгородській області впав військовий вертоліт. Є постраждалі.