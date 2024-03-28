Россия готовится к наступлению: Зеленский озвучил сроки и обратился к союзникам

Зеленский назвал месяцы, когда РФ может пойти в новое наступление

ВСУ не только перехватили инициативу на Бахмутском направлении, но и сумели сдержать наступление россиян зимой. Ситуация на фронте сейчас лучше, чем несколько месяцев назад.

Об этом в интервью CBS News рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что "большого наступления" со стороны России, о котором было много разговоров, в Украине так и не увидели.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы совершенно не видели большого, огромного контрнаступление со стороны России. Они не имели успеха", — сказал украинский президент.

Вместе с тем Зеленский не исключает, что враг может пойти в наступление в ближайшие месяцы — в мае или июне. На это указывает и тот факт, что путинская армия накопила запасы ракет, а также у нее появилось больше снарядов, из-за чего разрушительные обстрелы Украины участились. У ВСУ был дефицит артиллерийских снарядов и других боеприпасов, из-за чего россиянам удалось продвинуться на некоторых направлениях.

Украинский президент подчеркнул, что у Сил обороны нет достаточного количества техники и боеприпасов, чтобы сдержать очередную попытку прорыва россиян.

"Нам не только нужно подготовиться (к наступлению — ред.), нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень рады, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас", — сказал Зеленский о США и других сторонниках Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что собирается пойти в наступление не только Россия, но и Украина. Владимир Зеленский приоткрыл планы страны на 2024 год на фронте.