Вместо биться – молиться? Россия собирается идти в новое большое наступление, тревожный прогноз The Economist

Издание перечислило ошибки, допущенные на Западе и в Украине

С переходом весны в лето есть опасения, что Россия начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году, пишут западные журналисты. По мнению аналитиков, способность Украины сдержать наступление в этом году вызывает сомнения, а подготовка к активизации боевых действий на фронте должна быть начата еще, как говорится, "на вчера".

Соответствующая статья опубликована на сайте издания "The Economist". Пишут, что украинцы должны приготовиться к новому весеннему наступлению россиян, а заканчивают словами "молитесь, чтобы не было слишком поздно".

"Украинцы по понятным причинам обвиняют мировых политиков в своем затруднительном положении. Озабоченные Ближним Востоком, предстоящими выборами и собственными экономическими неурядицами, западные союзники Украины отвлекаются. Однако Украина также допустила ошибки. Одной из них является провал в вопросе человеческих ресурсов", — пишут в издании.

Террористическая атака на московский концертный зал 22 марта только поможет в проведении мобилизации в России, Путин обязательно воспользуется этим. В то время как в Украине попытки привлечь новых рекрутов застряли в перипетиях демократического процесса — в законопроект поданы тысячи правок. Вместе с этим, пишут аналитики, "не имея денег и опасаясь непопулярности, президент Владимир Зеленский не прилагает достаточно усилий, чтобы добиться своего".

"Украина также очень опоздала с укреплением собственных оборонных позиций… Правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и боится мнения, что нынешняя линия фронта может превратиться во что-то вроде границы, которая отрезает пятую часть страны и лишает ее большей части выхода к морю", – говорится в статье.

Стоит отметить, что The Economist также перечислил ошибки, допущенные на Западе. Так, издание отмечает, что решение поддерживающих Трампа республиканцев в Конгрессе заблокировать военный пакет администрации Байдена на сумму 61 млрд долларов для Украины, имеет серьезные последствия для линии фронта в Украине. Европейцы справляются ненамного лучше, отмечают журналисты.

"Несмотря на воинственные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, настаивающего на том, что Россия должна быть побеждена, он мало что делает для этого в виде военного оборудования. Так же и канцлер Германии Олаф Шольц, отказывающийся поставлять мощные ракеты дальнего радиуса действия "Таурус". Европа не смогла выполнить свою цель — поставить Украине 1 млн снарядов к этому месяцу, хотя чехи ищут по всему миру, чтобы восполнить недостаток", — говорится в материале.

Вместе с тем, "The Economist" отмечает, последние недели "экскаватор начал движение, а зубы дракона уже сеются", говоря о возведении Украиной фортификационных сооружений, однако, по мнению издания "это должно было начаться гораздо раньше".

"Молитесь, чтобы не было слишком поздно", — такими словами заканчивается статья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, хватит ли россиянам сил открыть еще одно направление? В 3-й штурмовой ответили.