Замість битися — молитися? Росія збирається йти в новий великий наступ, тривожний прогноз The Economist

Видання перерахувало помилки, яких припустилися на Заході та в Україні

З переходом весни в літо є побоювання, що Росія розпочне новий великий наступ, як це було минулого року, пишуть західні журналісти. На думку аналітиків, здатність України стримати наступ цьогоріч викликає сумніви, а підготовка до активізації бойових дій на фронті мала б бути розпочата ще, як то кажуть, "на вчора".

Відповідна стаття опублікована на сайті видання "The Economist". Пишуть, що українці мають приготуватися до нового весняного наступу росіян, а закінчують словами "моліться, щоб не було занадто пізно".

"Українці зі зрозумілих причин звинувачують світових політиків у своєму скрутному становищі. Заклопотані Близьким Сходом, майбутніми виборами та власними економічними негараздами, західні союзники України відволікаються. Проте Україна також припустилася помилок. Однією з них є провал у питанні людських ресурсів", — пишуть у виданні.

Терористична атака на московський концертний зал 22 березня лише допоможе в проведенні мобілізації у Росії, Путін обов'язково скористається цим. Тоді як в Україні спроби залучити нових рекрутів застрягли у перипетіях демократичного процесу — до законопроєкту подано тисячі правок. Разом з цим, пишуть аналітики, "не маючи грошей і побоюючись непопулярності, президент Володимир Зеленський не докладає достатньо зусиль, щоб домогтися свого".

"Україна також дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій… Уряд все ще мріє про новий контрнаступ і боїться думки, що нинішня лінія фронту може перетворитися на щось на кшталт кордону, який відрізає п'яту частину країни й позбавляє її більшої частини виходу до моря", — йдеться у статті.

Варто зауважити, що "The Economist" також перерахував помилки, що припустили на Заході. Так, видання зазначає, що рішення республіканців у Конгресі, які підтримують Трампа, заблокувати військовий пакет адміністрації Байдена на суму 61 млрд доларів для України, має серйозні наслідки для лінії фронту в Україні. Європейці справляються не набагато краще, зазначають журналісти.

"Попри войовничі заяви президента Франції Емманюеля Макрона, який наполягає на тому, що Росія має бути переможена, він мало що робить для цього у вигляді військового обладнання. Так само і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який відмовляється постачати потужні ракети дальнього радіуса дії "Таурус". Європа не змогла виконати свою мету — поставити Україні 1 млн снарядів до цього місяця, хоча чехи шукають по всьому світу, щоб поповнити нестачу", — йдеться у матеріалі.

Разом з тим, "The Economist" зазначає, останні тижні "екскаватор розпочав рух, а зуби дракона вже сіються", мовлячи про зведення Україною фортифікаційних споруд, однак, на думку видання "це повинно було початися набагато раніше".

"Моліться, щоб не було занадто пізно", — такими словами закінчується стаття.