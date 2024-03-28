У США дали пораду Зеленському: треба говорити навіть гірку правду про війну

Репортери іноді висвітлюють ті речі, які можуть відповідати інтересам влади

Високопоставлений американський дипломат, відповідальний за протидію дезінформації, вважає, що президенту Володимиру Зеленському потрібно бути відкритішим до розкриття інформації про стан війни в Україні. Не завжди інформація, яку подають репортери, обов’язково відповідатиме інтересам влади.

Таку думку дипломат висловив на тлі посилення бойових дій, послаблення міжнародної уваги до війни, а також певних успіхів країни-агресора. Про це пише Politico.

"Іноді український уряд може чинити опір тій свободі інформації, яка є нормальною для нас. Але це не означає, що ми не маємо права на свободу слова", – зазначив Джеймс Рубін, керівник Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США.

Він зазначив, що репортери іноді висвітлюють ті речі, які можуть відповідати інтересам влади, але це краще, ніж якби в країні було контрольоване середовище, як зараз, у Росії.

"Але в демократичній державі, якою, як ми сподіваємося і все частіше бачимо, стає Україна, ... вони можуть зрозуміти, що мати військових репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з’являються погані новини, – це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, яку Росія поставила весь свій народ", – наголосив дипломат.

Також, за його словами, українські та західні журналісти наполягають на розширенні доступу до лінії фронту. Водночас влада поки що обмежує репортажі з чутливих зон конфлікту.

Джеймс Рубін припустив, що найкращий доступ може посилити нагальну потребу України більшої допомоги від союзників. Він наголосив, що хоча країна "рухається у правильному напрямку", вона ще не є "повноцінною демократією" з деякими негативними наслідками для потоку інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов розповів, як ЗМІ зірвали важливу операцію на фронті.