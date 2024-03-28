В США дали совет Зеленскому: надо говорить даже горькую правду о войне

Репортеры иногда освещают те вещи, которые могут отвечать интересам власти

Высокопоставленный американский дипломат, ответственный за противодействие дезинформации, считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно быть более открытым к раскрытию информации о состоянии войны в Украине. Не всегда информация, которую преподносят репортеры, будет обязательно отвечать интересам власти.

Такое мнение дипломат выразил на фоне усиления боевых действий, ослабления международного внимания к войне, а также некоторых успехов страны-агрессора. Об этом пишет Politico

"Иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормальной для нас. Но это не значит, что мы не имеем права на свободу слова", – отметил Джеймс Рубин, руководитель Центра глобального взаимодействия Государственного департамента США.

Он отметил, что репортеры иногда освещают те вещи, которые могут отвечать интересам власти, но это лучше, чем если бы в стране была контролируемая среда, как сейчас, в России.

"Но в демократическом государстве, которым, как мы надеемся и все чаще видим, становится Украина, … они могут понять, что иметь военных репортеров, освещающих войну, даже если иногда появляются плохие новости, – это гораздо лучшая жизнь, чем контролируемая среда, в которую Россия поставила весь свой народ", – подчеркнул дипломат.

Также, по его словам, и украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта. В то же время власти пока ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта.

Джеймс Рубин предположил, что лучший доступ может усилить насущную потребность Украины в большей помощи от союзников. Он подчеркнул, что хотя страна "движется в правильном направлении", она еще не является "полноценной демократией" с некоторыми негативными последствиями для потока информации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов рассказал, как СМИ сорвали важную операцию на фронте.