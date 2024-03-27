Наступ росіян під Авдіївкою: генерал Годжес розповів, чого чекати далі

Армія РФ не може просуватися у напрямку великих міст

Російські окупанти не мають великих успіхів на фронті. Зокрема, вони не можуть закріпитись під Авдіївкою на Донеччині. На даний момент вони лише користуються затримкою допомоги для України з боку Заходу.

Про це заявив колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес в ефірі "Громадського радіо". Він зазначив, що армія РФ веде війну на виснаження.

"Справді, у росіян є нетренована маса, через використання якої у них такі величезні втрати, тому що вони просто штовхають людей у м’ясорубку, і у них є артилерійські боєприпаси. Вони ведуть застарілу війну на виснаження, намагаються задушити українських захисників масою". це триватиме. Але це відрізняється від прориву", — заявив Годжес.

Військовий вважає, що окупанти не мають відповідної мобільної групи, щоб просуватися у напрямку великих міст.

"Я не бачу у них великого мобільного угрупування, яке могло б закріпити їх наступ під Авдіївкою, яке могло б просунутися у напрямку Харкова, Києва чи інших великих міст, як це робила стара радянська доктрина з оперативно-маневреними групами. Щоб підготовлені бронетанкові з’єднання могли я не впевнений, що у них вона є, навіть якщо вони продовжуватимуть досягати успіхів на тактичному рівні... Звичайно, я можу помилятися, але я не бачив доказів того, що у них таке велике з’єднання, яке могло б це зробити", — наголосив він.

Раніше " Телеграф " розповідав про те, що у ЗСУ прокоментували "неіснуючу" лінію оборони в районі Авдіївки. Дмитро Ліховий заявив, що всі, хто так каже, насамперед зневажають українських військових.

Російські окупанти після захоплення Авдіївки не закінчили свого наступу. Однак Силам оборони вдалося зупинити його.