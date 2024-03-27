Чи стане росіянам сил відкрити ще один напрямок? У 3-й штурмовій дали відповідь

Авдіївський напрямок є одним з основних для росіян

Цьогоріч росіяни спробують відкрити, щонайменше, ще один наступальний напрямок, крім Авдіївського. Таке припущення зробив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

Відповідну заяву він зробив в етері телеканалу "Еспресо". Таке припущення Жорін висловив, виходячи з того, що, на його думку, росіяни досить чітко визначають напрямки основних зусиль. Крім того, у них є можливість накопичити достатньо ресурсів для цього.

"Я впевнений, що росіяни у цьому році можуть накопичити достатньо особового складу та техніки для того, щоб спробувати відкрити, як мінімум, ще один напрямок, крім Авдіївського. Це буде активний, наступальний напрямок, але який саме невідомо. Ми можемо здогадатися, беручи до уваги ті напрямки, які для них важливі та де є місця, які вони могли б спробувати почати тиснути. До речі, в цьому переліку буде і кордон з РФ, який росіяни теж розглядають як один з напрямків для можливих наступальних дій", — мовив Жорін.

Станом на сьогодні, Авдіївський напрямок є одним з основних для росіян, зауважив заступник командира 3-ї штурмової бригади.

"Окупанти будуть перекидати сюди резерви, доки не вирішать, що досягли мети, яку ставили перед собою. Для них немає великої різниці скільки тут загине росіян", — додав він.

Разом з тим зазначимо, що раніше колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи ситуацію на Авдіївському напрямку, заявив про те, що нині російські окупанти не мають великих успіхів на фронті. Зокрема, за його словами, у них не вистачає ресурсів, щоб закріпитися під Авдіївкою. Локальні ж успіхи пояснюються лише тим, що окупанти користуються затримкою допомоги для України з боку Заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти пригнали до передової новітню САУ "Лотос". Військовий експерт Андрій Харук розповів, що це за зброя і чи така вона небезпечна.