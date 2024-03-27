Хватит ли россиянам сил открыть еще одно направление? В 3-й штурмовой ответили

Авдеевское направление является одним из основных для россиян

В этом году россияне попытаются открыть, по меньшей мере, еще одно наступательное направление, кроме Авдеевского. Такое предположение сделал заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Эспрессо". Такое предположение Жорин выразил исходя из того, что, по его мнению, россияне достаточно четко определяют направления основных усилий. Кроме того, они имеют возможность накопить достаточно ресурсов для этого.

"Я уверен, что россияне в этом году могут накопить достаточно личного состава и техники для того, чтобы попытаться открыть, как минимум, еще одно направление, кроме Авдеевского. Это будет активное, наступательное направление, но какое именно неизвестно. Мы можем догадаться, принимая к сведению те направления, которые для них важны и где есть места, которые они могли бы попытаться начать давить. Кстати, в этом перечне будет и граница с РФ, которую россияне тоже рассматривают как одно из направлений для возможных наступательных действий", — сказал Жорин.

По состоянию на сегодняшний день, Авдеевское направление является одним из основных для россиян, отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады.

"Оккупанты будут перебрасывать сюда резервы, пока не решат, что достигли цели, которую ставили перед собой. Для них нет большой разницы, сколько здесь погибнет россиян", — добавил он.

Вместе с тем отметим, что ранее бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, комментируя ситуацию на Авдеевском направлении, заявил о том, что ныне российские окупанты не имеют больших успехов на фронте. В частности, по его словам, у них не хватает ресурсов, чтобы закрепиться под Авдеевкой. Локальные же успехи объясняются тем, что оккупанты пользуются задержкой помощи для Украины со стороны Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что росияне пригнали к передовой новейшую САУ "Лотос". Военный эксперт Андрей Харук рассказал, что это за оружие и так ли оно опасно.