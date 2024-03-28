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Росія готується до наступу: Зеленський озвучив терміни та звернувся до союзників

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
ЗСУ продовжують стримувати ворога, але потребують допомоги Новина оновлена 28 березня 2024, 16:56
ЗСУ продовжують стримувати ворога, але потребують допомоги. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський назвав місяці, коли РФ може піти у новий наступ

ЗСУ не лише перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку, а й зуміли стримати наступ росіян узимку. Ситуація на фронті зараз краща, ніж кілька місяців тому.

Про це в інтерв’ю CBS News розповів президент України Володимир Зеленський. Він додав, що "великого наступу" з боку Росії, про який було багато розмов, в Україні так і не побачили.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли ми мали великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії. Вони не мали успіху", — сказав український президент.

Водночас Зеленський не виключає, що ворог може піти у наступ у найближчі місяці – у травні чи червні. На це вказує і той факт, що путінська армія накопичила ракети, а також у неї з’явилося більше снарядів, через що руйнівні обстріли України почастішали. ЗСУ мали дефіцит артилерійських снарядів та інших боєприпасів, через що росіянам вдалося просунутися на деяких напрямках.

Український президент наголосив, що у Сил оборони немає достатньої кількості техніки та боєприпасів, щоб стримати чергову спробу прориву росіян.

"Нам не тільки потрібно підготуватися (до наступу — ред.), нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я говорю, що нам потрібна допомога зараз", — сказав Зеленський про США та інших союзників України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що збирається піти у наступ не лише Росія, а й Україна. Володимир Зеленський відкрив плани країни на 2024 рік на фронті.

Теги:
#Росія #Наступ #Володимир Зеленський