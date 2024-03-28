Росіяни сповільнили темпи наступу, але…: у ЗСУ вказали на важливий нюанс

ЗСУ змусили росіян втратити свій наступальний потенціал

Наразі на Авдіївському напрямку активного застосування техніки ворога немає вже декілька днів поспіль. Причиною цього є погодні умови.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цихоцький. За його совами, також це пояснюються тим, що Збройні сили України закріпилися на позиціях після виходу з Авдіївки.

Своєю чергою в ефірі Дніпро TV військовий журналіст Богдан Пападін підтвердив, що спад у просуванні ворога дійсно є. За його словами, це викликано тим, що росіяни зараз зазнають дійсно суттєвих втрат.

"Війська РФ продовжують намагатися вести активні штурмові дії. Варто зазначити, що певні просування ворога є, але вони незначні, зважаючи на те, що відбувалося два місяці тому", — підкреслив Пападін.

Водночас журналіст зазначив, що одним із пріоритетних напрямів наступу росіян залишається місто Часів Яр у Донецькій області. Пападін заявив, що наразі просування там наразі зупинено, проте ворог постійно проводить ротацію.

"Часів Яр — місто, яке знаходиться на висоті, і там є така гідротехнічна споруда, як канал Сіверський Донець — Донбас. Тому там є шанси не дати ворогу суттєво просунутись у бік Костянтинівки", — сказав журналіст.

Своєю чергою заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що на Авдіївському напрямку ситуація залишається складною. За його словами, у росіян є можливість вводити в бій "свіжі" бригади

"При цьому нашим силам вдалося змусити їх втратити наступальний потенціал, але ця можливість використовувати власні ресурси створює умови, при яких ворогу вдається досі втілювати спроби просування вперед – в основному, в районі населеного пункту Семенівка", – зазначив Жорін.

Нагадаємо, за даним Генерального штабу ЗСУ, за останню добу на Авдіївському напрямку зафіксовано 14 ворожих атак. Війська РФ за підтримки авіації намагались прорвати оборону, наступаючи поблизу населених пунктів Невельське, Семенівка та Бердичі Донецької області.