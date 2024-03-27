Горять машини та вибиті вікна: у Бєлгороді знову голосно (фото, відео)

Невідомо, чи постраждали росіяни від вибухів у Бєлгороді

У російському Бєлгороді, де сьогодні вдень лунали вибухи, знову було голосно. У місті загорілося кілька авто, а також пошкоджено житлові будинки.

Фото та відео того, що відбувається, публікують у мережі. За даними деяких ЗМІ, до атак причетне ППО росіян.

Ракетну небезпеку у Бєлгороді оголосили близько 19:30. Тоді ж над містом пролунали перші вибухи, після яких спалахнуло авто на околиці міста у дворі житлових багатоповерхівок. Деякі Telegram-канали стверджують, що горіло два автомобілі.

Також, за повідомленнями місцевих жителів, десь вибило шибки та пошкоджено фасади в будинках, від вибухової хвилі в одній із квартир відірвалася ручка вхідних дверей. А в дорозі стирчить кусок ракети. Крім того, постраждала територія дитячого садка та школи №40. Інформації про жертв поки що немає.

Мешканці Бєлгорода кажуть, що одразу після сигналу повітряної тривоги йдуть ховатись у санвузли. Завдяки тому, що у місті почали включати тривогу, то ховаються росіяни і вдень, і вночі.

"Весь час ховаємося. Коли були вже в укритті, то почули вибухи, було дуже голосно. Щось вибухало чи падало", — каже одна з місцевих мешканок.

Деякі джерела стверджують, що вечірні руйнування у Білгороді – це наслідки ракети російської ППО, яка впала у житловому районі міста. Однак офіційної інформації щодо цього немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путінський пропагандист Соловйов назвав скарги бєлгородців "мерзенною істерикою". Йому запропонували приїхати до міста разом із дітьми та пожити під обстрілами.